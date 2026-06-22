В Украине срочно объявили I уровень опасности: погода ухудшится уже скоро

Непогода будет бушевать и завтра.

В ближайший час часть Украины накроет гроза, которая продлится до конца суток.

Как сообщает на своем сайте Украинский гидрометеорологический центр, в стране ожидаются опасные метеорологические явления.

"В ближайший час и до конца суток 22 июня в западных и северных областях, 23 июня днем в южной части, большинстве западных и центральных областей – грозы, в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – говорится в сообщении.

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Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что речь пойдет об I-м уровне опасности, желтом.

Экстремальные явления в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 22 июня, у побережья Крыма было зафиксировано четыре землетрясения. Первое произошло в 05:09, а последнее – в 07:11. Магнитуда самого слабого землетрясения составила 3,3, а самое сильное землетрясение имело магнитуду 3,8.

Эпицентр находился в Черном море на глубине 16–25 километров. Согласно классификации, эти землетрясения относятся к ощутимым. Крымские Telegram-каналы сообщали, что толчки ощущались в различных районах Севастополя.

Впоследствии стало известно, что в 08:48 было зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился вблизи побережья Крыма на глубине 10 км. Оно относится уже к сильно ощутимым землетрясениям.

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