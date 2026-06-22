Украина увеличивает дальность полета дронов: эксперт объяснил главную цель этой задачи

В настоящее время возникают вопросы относительно эффективности ударов по Елабуге, отметил Ткачук.

Украина наращивает возможности своих БПЛА, в частности дальность поражения. И одной из главных задач для этого является поражение российского завода по производству "Шахедов". Такое мнение в эфире Radio NV высказал майор ВСУ Андрей Ткачук.

"Для нас большой задачей является Татарстан, где находится Елабуга, где производятся российские дроны. Там огромное количество ПВО, однако это не означает, что не нужно пытаться достигать этих целей. Сейчас мы понимаем, что есть и другие задачи. У нас сейчас есть необходимость работать в сфере нефтепереработки. Но, очевидно, наши силы и средства работают и над направлением Елабуги. Однако есть вопросы по реализации и возможностям. Потому что это далеко и это сложно", - сказал Ткачук.

Он добавил, что рост результативности украинских ударов уже замечают рядовые россияне. И на фоне этого в России растет, в частности, критика властей.

Видео дня

"Критика усиливается, проблемы властей в этом направлении нарастают. Я в последнее время действительно изучал соцсети в этом ключе. Банально, в Instagram миллион видео с последствиями ударов по Москве - куча нытья москвичей, в комментариях там вообще мед для ушей. Поэтому на самом деле увеличение дальности для нас - это уже преимущество и одна из оперативно-стратегических целей", - добавил Ткачук.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее о планах Украины увеличить дальность ударов БПЛА сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина уже создала новые дроны, способные преодолевать расстояние более 3000 км.

Также на фоне ударов по объектам РФ на территории временно оккупированного Крыма в Силах беспилотных систем намекнули на дальнейшую судьбу Керченского моста. В частности, они опубликовали спутниковый снимок, на котором видно, что подвергшаяся удару в Керчи нефтебаза расположена совсем рядом с этим мостом.

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