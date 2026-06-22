Лукашенко впервые оказался в таком шпагате: эксперт об ультиматуме Зеленского

Самопровозглашённый президент Беларуси должен выбрать между РФ и возможными ударами со стороны Украины.

Ультиматум президента Владимира Зеленского о снятии ретрансляторов в Беларуси заставляет самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко выбирать между зависимостью от РФ и возможными последствиями со стороны Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Лукашенко, мне кажется, впервые оказался в таком шпагате. С одной стороны, он максимально зависит от Российской Федерации. По разным оценкам, почти 70% белорусской экономики находится в руках РФ. То есть "рубильник" в руках России – в любой момент могут нажать и всё перекрыть – начиная с НПЗ, заканчивая огромным количеством предприятий, которые работают на средства РФ. Даже ВПК: там 200–250 предприятий, они работают на российский ВПК на территории Беларуси. Они получают заказы, получают реальные деньги, это рабочие места", – сказал Ступак.

С другой стороны, отмечает эксперт, для Беларуси важно сохранить темпы налаживания связей с Соединёнными Штатами, в частности в вопросе снятия санкций с Минска.

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"С компании "Белавиа" американцы сняли санкции, с компании "Белкалий". Точно так же американцы сняли санкции с нескольких белорусских банков, чтобы те могли проводить транзакции в долларах. И тут вот вмешивается Зеленский, выдвигает такой ультиматум, заставляя Лукашенко выбирать: либо Российская Федерация, либо будет какой-то ответ от нас и так далее по сценарию", – добавил Ступак.

Он отметил, что в случае, если Лукашенко не пойдет на предложение Украины, Киев оставляет за собой право уничтожить указанные ретрансляторы тем способом, который сочтет нужным. По словам эксперта, есть два варианта реализации этого ультиматума.

"Первый – физически атаковать их. Но здесь для нас есть риск. Если мы атакуем территорию Республики Беларусь, мы сразу с большой вероятностью превращаемся в агрессоров. Как бы мы это там ни обосновывали. У нас могут возникнуть проблемы с европейскими друзьями, с поляками, хотя казалось бы, хуже уже некуда, но может быть еще хуже, и с другими странами. Или уничтожить их дистанционно, как мы делали раньше, используя программно-аппаратные методы, кибервзлом через сети. Мы уже где-то зимой 2026 года точно так же их обезвреживали", – пояснил Ступак.

Ультиматум Беларуси: что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы Беларусь убрала со своей территории ретрансляторы для российских дронов. Если же Беларусь их не уберет, то Украина сделает это самостоятельно, отметил президент.

Как высказался политический аналитик и бывший словацкий дипломат Балаж Ярабик, ультиматум Зеленского Лукашенко – это часть более широкой стратегии Украины по прекращению войны. Он также отметил, что такие заявления следует скорее воспринимать как "контролируемую риторическую эскалацию" Киева в сторону Минска.

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