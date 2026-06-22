Православный праздник сегодня носит народное название Аграфена Купальница.

23 июня по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают мученицу Агриппину Римскую, жившей в III веке и пострадавшей за христианскую веру.

В народной традиции этот день известен как Аграфена Купальница - с него начинался период подготовки к Ивана Купала.

Какие обычаи и приметы связаны с этой датой, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по юлианскому календарю в Украине - читайте в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

23 июня православная церковь в Украине чтит память мученицы Агриппины Римской.

Святая родилась в Риме и с ранних лет посвятила себя служению Богу, отказавшись от мирской жизни. Во времена правления императора Валериана, когда христиан подвергали жестоким гонениям, Агриппина также оказалась среди преследуемых. Ее арестовали и пытались заставить отречься от веры, но она осталась непреклонной.

Погибла святая как мученица. По преданию, ее мощи тайно перенесли на Сицилию, где у них происходили многочисленные чудесные исцеления. Позже святыню перевезли в Константинополь (ныне Стамбул).

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю - 23 июня вспоминают святителя Иоанна, митрополита Тобольского и чудотворца.

Обычаи 23 июня, что сегодня нельзя делать

Верующие молятся мученице Агриппине об исцелении от болезней и укреплении здоровья.

В народной традиции день прозвали Аграфена Купальница. Считается, что с этого дня начинается особый период летних обрядов и подготовки к Ивана Купала, когда граница между христианскими и древними народными обычаями тесно переплетается.

В старину с вечера начинались купания в реках и банях - в народе верят, что вода в этот период становится целебной и очищающей. Девушки гадают на венках: если венок плывет по воде - судьба будет счастливой, а встреча с суженым неизбежной, если тонет - впереди испытания.

Особую силу приписывают травам и кореньям, собранным в Купальские дни: их издавна используют для обрядов и лечения. Сохранилась и легенда о цветке папоротника, который якобы расцветает лишь раз в году и дарит нашедшему удачу и особые знания.

Чтобы защититься от злых сил, устраивают шумные гулянья, жгут костры и прыгают через огонь, символически очищаясь от болезней и бед.

В этот день церковь, как и всегда, предостерегает от ссор, конфликтов, зависти, жадности, уныния и отказа в помощи ближним.

По народным поверьям, 6 июля существует ряд строгих запретов, связанных как с бытом, так и с духовным состоянием человека. Считается, что нарушение традиций может привлечь болезни, бедность и неудачи.

Особое внимание уделяют чистоте: нельзя надевать грязную или старую одежду, а также пренебрегать купанием. Под запретом ссоры и выяснение отношений - любой конфликт может затянуться надолго и принести тяжелые последствия. Не советуют отказывать в помощи и милостыне, иначе, по поверьям, можно столкнуться с нуждой.

Отдельно есть запрет на денежные дела: не рекомендуется давать деньги в долг, чтобы потом не испытывать трудностей с их возвратом. Также в этот день лучше избегать одиночества и тяжелых мыслей, чтобы не провести весь год в тоске и без поддержки.

Народные приметы о погоде

По наблюдениям наших предков, приметы дня могут рассказать о погоде и будущем урожае:

дождь на Аграфену - по-настоящему летнее тепло установится только через пять дней;

радуга после дождя - к затяжным ненастьям и перемене погоды;

звездное и ясное ночное небо - к богатому урожаю грибов осенью;

кукушка долго и громко кукует - к сырой и холодной осени.

Существует также поверье, что в этот день у порога дома нужно положить полынь, крапиву, чертополох или папоротник - эти растения считаются оберегом от нечистой силы.

Кто отмечает именины 23 июня

День ангела сегодня отмечают: Агриппина (Аграфена).

Считается, что люди, появившиеся на свет в этот день, обладают непростым, но интересным характером. Среди них встречаются как спокойные и доброжелательные, так и более строгие и принципиальные личности.

В отношениях такие люди ценят внимание и честность. Благодаря этому они часто создают прочные отношения с надежным и заботливым партнером.

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