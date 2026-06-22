Угроза из Беларуси реальна: командующий НГУ объяснил, при каком условии враг может атаковать

Если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны – в Черниговском или Чернобыльском направлении, – мы к этому готовы.

Если Россия найдет 70 тысяч военных, то угроза действий врага со стороны Беларуси для Украины будет реальной. Но Силы обороны Украины принимают меры, чтобы враг не смог найти такой резерв, заявил командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко.

По его словам в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сейчас основная задача россиян – растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. "Но для этого тоже нужны силы – найти 70 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать, – пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли", – добавил он.

Пивненко напомнил, что в приграничной зоне на Черниговском направлении уже задействован российский центр специального назначения "Сенеж". "Не уверен, что они так быстро организуются, ведь в РФ есть определенные проблемы на Покровском направлении – мы уничтожаем много их пехоты", – подчеркнул командующий.

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Он также подчеркнул, что если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны – на Черниговском или Чернобыльском направлении, – мы к этому готовы.

"2022 год здесь уже не повторится", – сказал Пивненко.

Угрозы со стороны Беларуси, по заявлению Украины

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у беларуского диктатора Александра Лукашенко есть неделя, чтобы вывести с территории своей страны технику, которую РФ использует для атак на Украину, подчеркнув, что Украина примет меры, если он этого не сделает.

В Москве отреагировали на это заявление. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин и Лукашенко обсудят последние заявления со стороны Украины "в ближайшее время".

Он сказал, что угроза существует и является "крайне агрессивной: вмешательство во внутренние дела другой страны и посягательство на суверенитет другой страны".

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