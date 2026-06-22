Детективы НАБУ получают зарплаты в три раза выше, чем депутаты, а своё призвание видят в создании фильмов, – нардеп Сергей Власенко

Деятельность НАБУ и САП всё больше напоминает работу PR-агентств, не приносящую результатов в раскрытии дел. По методам работы их можно сравнить со сталинскими судами. Об этом заявил председатель парламентской ВСК по вопросам расследования возможных фактов коррупции в правоохранительных органах и судебной власти, народный депутат Сергей Власенко.

"НАБУ и САП превратились в PR-агентства, которые больше времени проводят на пресс-конференциях, чем ведут расследования. Вместо серьезной, последовательной и профессиональной следственной работы они занимаются производством фильмов и монтажом аудиозаписей. Считают, что это их призвание. При этом зарплата даже обычного детектива НАБУ втрое выше, чем у народного депутата Украины – от 140 тыс. грн в месяц", – сообщил он.

По его мнению, все, что происходит с НАБУ и САП, очень напоминает сталинские суды 33-го года. Ко всем делам они применяют две тактики, констатировал он.

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"Во-первых: они научились устанавливать какую-то "прослушку" и подслушивать людей. А потом всем рассказывают: "Нам больше никаких доказательств не нужно. У нас есть записи". Второе: берут провокатора ("торпеду"), которого оснащают аппаратурой или дают ему телефон в руки, и засылают к человеку. Он ведет несколько разговоров с этим человеком и выманивает у него какие-то неосторожные слова. После этого вырезают все предыдущие разговоры, выхватывают одну фразу и вокруг неё начинают людям "навешивать лапшу на уши". Плюс сразу, в первый же день, сбрасывают в СМИ какие-то компрометирующие фрагменты", – заявил он.

Также нардеп обратил внимание на то, что руководители НАБУ и САП постоянно вместе: на пресс-конференциях, в командировках и т. д.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура создана для того, чтобы контролировать законность расследований, проводимых детективами НАБУ. И если ты контролируешь кого-то, ты не можешь все время ходить с ним вместе. А потом мы удивляемся, что САП не осуществляет эффективное процессуальное руководство над тем, что творит НАБУ. Они везде говорят о том, что они вместе ведут расследования. Как они могут вместе вести расследования?" – возмутился он.

Иногда, как он отметил, наблюдается ситуация, когда в одном неформальном мероприятии принимают участие представители трех антикоррупционных структур – НАБУ, САП и ВАКС.

"Представители НАБУ, САП и ВАКС ездят вместе на "обучение". Иногда бывает так, что за одним столом сидят судья, рассматривающий дело, следователь, ведущий это дело, и прокурор, якобы контролирующий это дело. В нормальном обществе это называется нарушением профессиональной этики и конфликтом интересов", – отметил он.

По его убеждению, действия антикоррупционеров при поддержке активистов и журналистов направлены на оказание влияния на политическую жизнь и "зачистку" политического ландшафта.

"С коррупцией нужно бороться. Но нельзя делать правильное дело, нарушая закон. Потому что это всегда приводит потом к еще большим проблемам", – подытожил Власенко.

Полная версия интервью – по ссылке.