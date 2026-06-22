Путинисты Цыгановы внезапно жестко раскритиковали армию РФ после атаки на Крым

Цыганов заявил, что "точка невозврата уже пройдена".

Российская певица Виктория Цыганова и ее муж, продюсер и поэт Вадим Цыганов, внезапно раскритиковали российскую армию и Кремль после атаки на временно оккупированный Крым. Такое заявление сделали супруги на странице певицы в Telegram.

"Мы предупреждали, говорили, что точка невозврата уже пройдена. Крым заблокирован в энергетическом плане. Мы понимаем, что довоевались, докрались. Всем, что связано с РЭБ у нас руководил унитаз. Ну, я думаю, что займутся. Мы, конечно, исправимся и побеж... победим с Божьей помощью", - сказал Цыганов.

Также российский поэт заявил о том, что россиян ждут "сложные времена". Он добавил, что руководство РФ "не перестанет водить граждан за нос и отчитываться, что все прекрасно".

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Кроме того, Цыганов добавил, что оккупанты пока якобы еще не начали "воевать по-настоящему". По его словам, именно поэтому россияне все еще не смогли победить Украину.

Ранее Цыгановы неоднократно публично поддерживали так называемое "СВО" и призывали оккупантов продолжать убивать украинцев.

Напомним, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины успешно поразили объекты по обе стороны незаконно построенного российскими захватчиками Крымского моста. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов.

Цыганова ответила, почему ее муж не на фронте

Ранее российская певица Виктория Цыганова, которая всячески поддерживает агрессию России против Украины, ответила, почему ее муж, продюсер и поэт Вадим Цыганов, не хочет ехать на фронт.

"Вы хотите, чтобы он погиб? Да нет, он еще служит Богу и России", - заявила певица.

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