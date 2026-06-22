Нацбанк укрепил гривню к евро: официальный курс валют на 23 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,41 грн за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,92/44,95 грн/долл., а к евро – 51,46/51,48 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 июня вырос на 1 копейку и составлял 45,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,63 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составил 51,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,30 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 15 копеек и составлял 51,75 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

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