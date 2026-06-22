23 июня в Украину придет холодный атмосферный фронт: как изменится погода

В Украине ожидаются довольно умеренные летние температуры, а вот в Европе будет стоять сильная жара.

Во вторник украинцев ждут дожди, а сильной жары не будет, ведь через нашу страну пройдет холодный атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы", – прогнозирует эксперт по погоде.

Днем во вторник в северных областях, а также на Волыни и в Ровенской области осадки прекратятся, а небо прояснится.

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Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 градусов, на юге и юго-востоке +27...+32 градуса.

В то же время, по данным Натальи Диденко, в большинстве стран Западной Европы завтра будет сильная жара с температурой +32...+39 градусов, местами +40...+42 градуса.

В Киеве еще сегодня и в ближайшую ночь пройдут дождь с грозой, а во вторник днем уже установится погода без осадков.

"Похоже, что в ближайшей перспективе сегодня в Киеве будет жарче всего – до +30 градусов, а уже завтра, в тылу холодного атмосферного фронта, ожидаются более комфортные +27 градусов", – порадовала прогнозом Наталья Диденко.

На 22 июня в Украине объявили I уровень опасности. До конца суток на севере и западе страны ожидаются грозы, а также град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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