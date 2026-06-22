Во Львове представили приложение для жителей города и туристов: какие функции доступны

В частности, можно будет отслеживать движение общественного транспорта.

Во Львове представили приложение MISTO, в котором собраны важные для жителей города функции – от расписания движения транспорта до записи в ЦНАП. Об этом сообщили в мэрии города.

Теперь пользователи могут одним кликом оплачивать почасовую парковку, отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени, находить ближайшие укрытия, записываться на прием в ЦНАПы и просматривать актуальные графики ограничений электроснабжения.

Кроме того, в систему интегрированы оповещения о воздушных тревогах, городские опросы, напоминания об общенациональной минуте молчания, а также мониторинг показателей качества воздуха и метеорологические данные.

Видео дня

Среди функций, которые уже доступны пользователям:

почасовая парковка;

движение общественного транспорта в режиме реального времени;

уведомления о воздушных тревогах и карта укрытий;

графики отключения электроэнергии;

напоминания о минуте молчания;

запись в ЦНАП;

городские опросы;

важные новости и объявления;

туристическая карта города;

прогноз погоды и показатели качества воздуха.

Также в приложении должны появиться такие функции, как оплата штрафов за неправильную парковку, подача петиций и т. д.

Обновления в приложении "Дия" – последние новости

В марте в государственном мобильном приложении и на портале "Дія" обновили правила бронирования сотрудников для оборонного сектора и предприятий, имеющих критическое значение для Вооруженных Сил Украины. Согласно сообщению пресс-службы сервиса, новые условия позволяют специалистам приступать к выполнению обязанностей, даже если их статус еще не урегулирован окончательно.

Распространяющиеся в Украине слухи о том, что государственное приложение "Дия" станет платным из-за изменения статуса профильного госпредприятия и его преобразования в акционерное общество, не соответствуют действительности. В Министерстве цифровой трансформации официально заверили, что введение каких-либо платных услуг для граждан не планируется.

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