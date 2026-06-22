В Кремле заговорили об угрозе для Беларуси со стороны Украины

Диктаторы обсудят последние заявления со стороны Украины "в ближайшее время".

Россия обвинила Украину в угрозе суверенитету своего близкого союзника – Беларуси. Как пишет Reuters, заявление прозвучало после того, как Киев дал Минску неделю на демонтаж сигнальных ретрансляционных станций, которые использовались для содействия наведению российских атак.

В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашённый лидер Беларуси Александр Лукашенко обсудят последние заявления со стороны Украины "в ближайшее время".

"Что касается самой угрозы, то, конечно, она крайне агрессивна: вмешательство во внутренние дела другой страны и посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никаких сомнений в том, что белорусское руководство и сама Беларусь способны защитить свой суверенитет", – сказал Песков.

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Заявления о ретрансляторах: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Лукашенко есть неделя, чтобы вывести с территории своей страны технику, которую РФ использует для атак на Украину. В противном случае, подчеркнул он, Украина примет меры.

По словам главы государства, в двух белорусских регионах, граничащих с Украиной, расположены ретрансляционные станции, которые российские оккупанты используют для наведения во время атак на украинских гражданских лиц.

Также президент упомянул о нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси, отметив, что она стала одним из ключевых поставщиков для Москвы и что Лукашенко мог бы положить этому конец.

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