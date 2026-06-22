'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

18 июня 2026 года в избранных кинотеатрах Украины начались допремьерные показы комедийной драмы "Соседи сверху" (The Invite), где за пикантными шутками скрываются гораздо более глубокие смыслы. Подробнее о новой режиссерской работе "Тринадцатой" из сериала "Доктор Хаус" читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма, являющегося римейком испанской комедии "Люди сверху" 2020 года, – супружеская пара Джо и Анджела, от страстной любви которых почти 20-летней давности фактически ничего не осталось. В далеком 2008 году молодой инди-музыкант покорил сердце мечтательницы, готовой ради любви на безумные поступки. Теперь Джо – скучающий преподаватель консерватории, которого постоянно мучают боли в спине, а Анджела, много лет назад отказавшись от собственной карьеры, теперь посвящает себя воспитанию дочери и бесконечному обустройству квартиры. Между собой супруги в основном общаются на повышенных тонах, засыпая друг друга оскорблениями и упреками.

Это уютное болотце всколыхнулось, когда Анджела пригласила на ужин их соседей с верхнего этажа – Пинью и Хоука, которые уже давно просили показать им их квартиру. Джо это сильно раздражает, ведь он постоянно жалуется жене на то, что пара довольно шумно ведет себя по ночам, ну, вы поняли, о чем мы. Впрочем, этот визит он воспринимает как идеальную возможность высказать соседям все, что наболело. Однако ситуация принимает неожиданный поворот, когда Пинья и Хоук приглашают Анджелу и Джо присоединиться к ним...

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О режиссерке

"Соседи сверху" стали третьей полнометражной режиссерской работой американской актрисы Оливии Уайлд после комедии о взрослении "Умницы" (2019) и психологического хоррора "Не беспокойся, дорогая" (2022).

Уайлд стала широко известна в середине "нулевых" благодаря роли "Тринадцатой" в сериале "Доктор Хаус" (2007-2012). Позже она снялась в нескольких громких голливудских фильмах, среди которых "Трон: Наследие" (2010), "Время" (2011), "Ковбои против пришельцев" (2011) и "Гонка" (2013).

'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

Однако гораздо больше ее интересовали собственные режиссерские амбиции – свой первый короткометражный фильм Free Hugs она сняла еще в 2011 году. Не оставляя при этом актерскую карьеру, Уайлд "дозрела" до полнометражного режиссерского дебюта в 2019 году – и получила положительные отзывы критиков, а сама лента сумела заработать 25 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов.

Вторая режиссерская работа Уайлд, собравшая на экранах таких звезд, как Флоренс Пью и Гарри Стайлз, успела наделать шума в прессе задолго до премьеры в Венеции, однако в итоге получила смешанные отзывы критиков (но хорошо окупилась в прокате – 87 миллионов долларов против 20-35 миллионов, потраченных на производство).

'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

О том, что у испанской картины появится американский римейк, стало известно еще в 2021 году, но тогда ее должны были снимать режиссеры Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис ("Маленькая мисс Счастье", "Битва полов", "Руби Спаркс", сериалы "Жить с собой", "Флейшман в беде"), а на главные роли были утверждены Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон. Впрочем, дело дошло до съемок только в 2025 году, когда режиссерское кресло заняла Уайлд, при этом полностью сменив актерский состав. Фильм был снят всего за 23 дня в Лос-Анджелесе, а во время работы над сценарием Уайлд консультировалась с известной бельгийской психотерапевткой Эстер Перель.

Кто в главных ролях

Сама Оливия Уайлд сыграла в фильме Анджелу – разочаровавшуюся в жизни, но еще полную сил привлекательную женщину, которая фактически сама себя похоронила в стенах огромной квартиры. Пожертвовав своими мечтами и амбициями ради института брака, она не упускает возможности упрекнуть своего мужа, при этом не делая ничего для того, чтобы изменить ситуацию.

'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

Роль ее мужа Джо исполнил Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Соседи"), с которым режиссерка вместе работала над сериалом "Киностудия" (2025), бурно обсуждая новый проект. Джо также оказался в ловушке неудачного брака, когда шанс спасти ситуацию был безнадежно упущен. Не получая должной поддержки и внимания дома, он попросту чувствует себя полным неудачником (и даже поначалу не верит, что предложение от Пиньи и Хоука касается и его тоже).

В свою очередь, эффектная Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики, Кристина, Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста") сыграла роль раскрепощенного сексолога Пиньи, которая не так давно сама пережила развод, но в течение последнего года наслаждается новым опытом с бывшим пожарным Хоуком, который к тому же был ее пациентом – его образ воплотил Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Невероятный Халк", "Бердмен", "Достать ножи: Стеклянная луковица").

'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

В отличие от Анджелы и Джо, кажется, что они понимают друг друга с полуслова, но при более глубоком рассмотрении и здесь становится ясно, что над такой слаженностью стоит работать – ничто в отношениях не дается так просто.

Реакция на фильм

Мировая премьера картины, название которой переводится как "Приглашение", состоялась на крупнейшем в США кинофестивале независимого кино "Санденс" в январе 2026 года, где работа была положительно принята критиками.

'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Соседи сверху" – это остроумная история о взрослых отношениях, которые рушатся из-за замалчиваемых проблем и скрытых обид. В то же время, благодаря пикантным и смелым шуткам, которые, впрочем, не переходят грань вульгарности, фильм не скатывается в скучную тягомотину.

На самом деле картина затрагивает многие важные темы – от важности вовремя разговаривать друг с другом и слышать друг друга до физиологических изменений, с которыми с годами сталкиваются женщины. Это фильм о доверии и уважении, без которых счастливые отношения просто невозможны. При этом в нем много мелких, но важных деталей, которые формируют целостную увлекательную картинку.

'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

Кроме того, лента снята очень стильно – от интерьеров до костюмов, а актерский состав – это ее отдельное достоинство. За каждым персонажем приятно и интересно наблюдать, а однозначное мнение о каждом из них сформировать сложно.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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