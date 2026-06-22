'Соседи сверху': обзор смелой драмеди о семейном кризисе от Оливии Уайлд

УНИАН делится впечатлениями о горячей новинке со звездным актерским составом.

18 июня 2026 года в избранных кинотеатрах Украины начались допремьерные показы комедийной драмы "Соседи сверху" (The Invite), где за пикантными шутками скрываются гораздо более глубокие смыслы. Подробнее о новой режиссерской работе "Тринадцатой" из сериала "Доктор Хаус" читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма, являющегося римейком испанской комедии "Люди сверху" 2020 года, – супружеская пара Джо и Анджела, от страстной любви которых почти 20-летней давности фактически ничего не осталось. В далеком 2008 году молодой инди-музыкант покорил сердце мечтательницы, готовой ради любви на безумные поступки. Теперь Джо – скучающий преподаватель консерватории, которого постоянно мучают боли в спине, а Анджела, много лет назад отказавшись от собственной карьеры, теперь посвящает себя воспитанию дочери и бесконечному обустройству квартиры. Между собой супруги в основном общаются на повышенных тонах, засыпая друг друга оскорблениями и упреками.

Это уютное болотце всколыхнулось, когда Анджела пригласила на ужин их соседей с верхнего этажа – Пинью и Хоука, которые уже давно просили показать им их квартиру. Джо это сильно раздражает, ведь он постоянно жалуется жене на то, что пара довольно шумно ведет себя по ночам, ну, вы поняли, о чем мы. Впрочем, этот визит он воспринимает как идеальную возможность высказать соседям все, что наболело. Однако ситуация принимает неожиданный поворот, когда Пинья и Хоук приглашают Анджелу и Джо присоединиться к ним...

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О режиссерке

"Соседи сверху" стали третьей полнометражной режиссерской работой американской актрисы Оливии Уайлд после комедии о взрослении "Умницы" (2019) и психологического хоррора "Не беспокойся, дорогая" (2022).

Уайлд стала широко известна в середине "нулевых" благодаря роли "Тринадцатой" в сериале "Доктор Хаус" (2007-2012). Позже она снялась в нескольких громких голливудских фильмах, среди которых "Трон: Наследие" (2010), "Время" (2011), "Ковбои против пришельцев" (2011) и "Гонка" (2013).

Однако гораздо больше ее интересовали собственные режиссерские амбиции – свой первый короткометражный фильм Free Hugs она сняла еще в 2011 году. Не оставляя при этом актерскую карьеру, Уайлд "дозрела" до полнометражного режиссерского дебюта в 2019 году – и получила положительные отзывы критиков, а сама лента сумела заработать 25 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов.

Вторая режиссерская работа Уайлд, собравшая на экранах таких звезд, как Флоренс Пью и Гарри Стайлз, успела наделать шума в прессе задолго до премьеры в Венеции, однако в итоге получила смешанные отзывы критиков (но хорошо окупилась в прокате – 87 миллионов долларов против 20-35 миллионов, потраченных на производство).

О том, что у испанской картины появится американский римейк, стало известно еще в 2021 году, но тогда ее должны были снимать режиссеры Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис ("Маленькая мисс Счастье", "Битва полов", "Руби Спаркс", сериалы "Жить с собой", "Флейшман в беде"), а на главные роли были утверждены Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон. Впрочем, дело дошло до съемок только в 2025 году, когда режиссерское кресло заняла Уайлд, при этом полностью сменив актерский состав. Фильм был снят всего за 23 дня в Лос-Анджелесе, а во время работы над сценарием Уайлд консультировалась с известной бельгийской психотерапевткой Эстер Перель.

Кто в главных ролях

Сама Оливия Уайлд сыграла в фильме Анджелу – разочаровавшуюся в жизни, но еще полную сил привлекательную женщину, которая фактически сама себя похоронила в стенах огромной квартиры. Пожертвовав своими мечтами и амбициями ради института брака, она не упускает возможности упрекнуть своего мужа, при этом не делая ничего для того, чтобы изменить ситуацию.

Роль ее мужа Джо исполнил Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Соседи"), с которым режиссерка вместе работала над сериалом "Киностудия" (2025), бурно обсуждая новый проект. Джо также оказался в ловушке неудачного брака, когда шанс спасти ситуацию был безнадежно упущен. Не получая должной поддержки и внимания дома, он попросту чувствует себя полным неудачником (и даже поначалу не верит, что предложение от Пиньи и Хоука касается и его тоже).

В свою очередь, эффектная Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики, Кристина, Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста") сыграла роль раскрепощенного сексолога Пиньи, которая не так давно сама пережила развод, но в течение последнего года наслаждается новым опытом с бывшим пожарным Хоуком, который к тому же был ее пациентом – его образ воплотил Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Невероятный Халк", "Бердмен", "Достать ножи: Стеклянная луковица").

В отличие от Анджелы и Джо, кажется, что они понимают друг друга с полуслова, но при более глубоком рассмотрении и здесь становится ясно, что над такой слаженностью стоит работать – ничто в отношениях не дается так просто.

Реакция на фильм

Мировая премьера картины, название которой переводится как "Приглашение", состоялась на крупнейшем в США кинофестивале независимого кино "Санденс" в январе 2026 года, где работа была положительно принята критиками.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Соседи сверху" – это остроумная история о взрослых отношениях, которые рушатся из-за замалчиваемых проблем и скрытых обид. В то же время, благодаря пикантным и смелым шуткам, которые, впрочем, не переходят грань вульгарности, фильм не скатывается в скучную тягомотину.

На самом деле картина затрагивает многие важные темы – от важности вовремя разговаривать друг с другом и слышать друг друга до физиологических изменений, с которыми с годами сталкиваются женщины. Это фильм о доверии и уважении, без которых счастливые отношения просто невозможны. При этом в нем много мелких, но важных деталей, которые формируют целостную увлекательную картинку.

Кроме того, лента снята очень стильно – от интерьеров до костюмов, а актерский состав – это ее отдельное достоинство. За каждым персонажем приятно и интересно наблюдать, а однозначное мнение о каждом из них сформировать сложно.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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