Кризис усугубляется: легкие самолеты в России начали заправлять обычным бензином

Особенно острая ситуация сложилась с авиационным бензином.

Российская Ассоциация эксплуатантов самолета Ан-2 предлагает ввести государственное регулирование цен на авиационный керосин и авиабензин для борьбы с ростом цен из-за прогнозируемого дефицита топлива. Об этом сообщает "Коммерсант".

Другие участники рынка утверждают, что имеющихся запасов бензина им хватит еще примерно на месяц авиационных работ. На легких самолетах уже начали испытывать полеты на автомобильном бензине "сниженного качества".

Ассоциация эксплуатантов Ан-2 до конца июня планирует направить в Минтранс РФ предложение о введении государственного регулирования цен на авиационный керосин и авиабензин.

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В Ассоциации отметили, что и малая, и большая авиация сталкиваются с похожими проблемами – ростом стоимости услуг и падением спроса. У пассажирских авиакомпаний расходы на топливо уже превышают треть общих расходов, а в секторе малой авиации эта доля еще выше. Это ухудшает экономику перевозок, снижает спрос на авиационные услуги и негативно влияет на пассажиропоток.

Особенно острая ситуация складывается с авиационным бензином: из-за роста цен на него участники рынка вынуждены использовать автомобильный бензин, который "не везде хорошего качества". По словам специалистов, рост цен на авиационный бензин сопоставим с подорожанием авиационного керосина. Они отмечают, что ситуация с доступностью топлива всегда была сложной, но сейчас ухудшается.

Сегодня российская малая авиация вынуждена либо транспортировать бензин самостоятельно в специальных емкостях, либо пользоваться ресурсами частных аэроклубов. Эксплуатанты уже обратились к производителям двигателей с запросом о возможности использования бензина по стандартам "Евро-3".

Часть операторов с двигателями Rotax-912 переходит на китайский аналог С100 и уже начала летные испытания этого топлива для проверки работы двигателей в реальных условиях.

Эксперты отмечают, что использование бензина с пониженным октановым числом может привести к детонации двигателя, падению тяги, а также загрязнению газоотводных систем, поэтому вопрос контроля качества топлива имеет критически важное значение. В то же время, по словам россиян, нынешние испытания проходят "успешно, негативного воздействия пока не зафиксировано".

В российской Ассоциации малых авиационных предприятий отмечают, что потенциальное государственное регулирование цен может лишь усугубить дисбаланс между спросом и предложением. По словам специалистов, в условиях свободного ценообразования компании сохраняют возможность планировать свою деятельность и закладывать расходы на топливо в стоимость услуг, тогда как в случае административного вмешательства "цена может быть директивно низкой, но топлива не будет".

При этом представители двух перевозчиков сообщили "Коммерсанту", что с начала июня в ряде регионов РФ топливозаправщики перестали танкировать воздушные суда – то есть заправлять их сверх необходимой для полета потребности (с учетом возможных изменений маршрута и метеоусловий).

Источники издания в ещё нескольких компаниях были обеспокоены тем, как будут осуществляться компенсационные выплаты после введения ограничений на экспорт авиационного керосина с июня.

Напомним, с 1 июня по 30 ноября в России ввели ограничения на экспорт авиационного керосина с целью стабилизации внутреннего рынка. Средняя цена экспортной альтернативы авиационному керосину в северо-западных портах РФ в марте на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла вдвое в годовом исчислении и к февралю достигла 147,45 тыс. рублей (1990–2010 долларов) за тонну. В апреле цена скорректировалась до 140,89 тыс. рублей (1910 долларов) за тонну, а в мае снизилась до 115,03 тыс. рублей (1558 долларов) за тонну.

Топливный кризис в России – последние новости

Россию охватил масштабный топливный кризис. По всей стране продолжаются перебои с поставками топлива: на местных автозаправочных станциях образуются большие очереди, а на ряде АЗС продажа бензина вообще приостановлена.

Топливный кризис вызван комплексом военных, логистических и экономических факторов. Среди них – украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, ограничения экспорта и сбои в логистике, а также сезонный спрос и общая экономическая политика правительства РФ.

Ранее стало известно, что Россия уже потеряла треть мощностей НПЗ. По оценкам специалистов, дефицит топлива может стать одним из ключевых факторов ускорения инфляции в РФ во второй половине года и создать дополнительные риски для всей российской экономики.

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