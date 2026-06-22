Как улучшить сон в жаркую погоду: 8 простых способов

Затенение и вентиляция станут отличной альтернативой кондиционеру.

Повышение температуры воздуха часто негативно влияет на качество сна. Жара затрудняет засыпание, увеличивает количество ночных пробуждений и снижает ощущение отдохнутости на следующий день. В то же время существует восемь способов, которые могут помочь улучшить сон в жаркую погоду, сообщает Phys.org.

Сон напрямую связан с температурой тела. Для засыпания и поддержания продолжительного сна организму необходимо отдавать тепло, что в жару становится сложнее.

Дополнительно ситуацию осложняет высокая влажность. Исследования показывают, что она усиливает тепловую нагрузку на организм. Охлаждение происходит, в частности, за счет потоотделения. Однако в условиях высокой влажности этот механизм работает менее эффективно.

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Кондиционер может помочь, но он не всегда является доступным или практичным решением. Вместо этого исследования показывают, что эффективными методами охлаждения являются затенение и вентиляция, которые позволяют снизить температуру без использования техники.

Существует восемь способов, которые помогут сохранить прохладу в вашем доме.

1. Не допускайте попадания солнечного света в помещение в течение дня

В солнечные дни стоит держать закрытыми шторы или жалюзи с солнечной стороны. Это уменьшает нагрев помещения и предотвращает накопление тепла в полу, стенах и мебели. Наружные средства затенения – ролеты, маркизы или ставни – еще более эффективны, поскольку задерживают солнечное излучение до того, как оно проникает через стекло.

В то же время следует осторожно проветривать помещение: если наружный воздух теплее внутреннего, он может повышать температуру в доме.

2. Используйте "перекрестную вентиляцию", когда на улице прохладнее

Перекрестная вентиляция предполагает открывание окон или дверей с разных сторон дома для прохождения воздуха через помещение. Когда на улице прохладнее, это помогает вывести накопленное тепло.

3. Уменьшите нагрев зимних садов и комнат, выходящих на солнечную сторону

Стеклянные помещения и комнаты с большими окнами быстро нагреваются из-за солнечного излучения. В этом случае помогают затенение, проветривание, роллеты и другие средства снижения тепловой нагрузки. В некоторых домах полезно обеспечить вентиляцию чердака или использовать элементы крыши, снижающие нагрев.

4. Смените место для сна

Комнаты на верхних этажах или с солнечной стороны обычно теплее. В таких случаях целесообразно выбрать более прохладное помещение – например, на нижнем этаже или в комнате, которая меньше освещается солнцем.

5. Снижайте температуру и влажность в помещении

Бытовые приборы и приготовление пищи повышают температуру и влажность. В жару используйте такие приборы рано утром или поздно вечером. Вытяжки помогают отводить тёплый влажный воздух из помещения до его распространения.

6. Выбирайте воздухопроницаемое постельное белье и одежду

Легкое белье и постельное белье из хлопка или льна способствуют отводу тепла и влаги. Следует избегать тяжелых одеял и плотных синтетических материалов, которые удерживают тепло.

7. Осторожно используйте вентиляторы

Вентиляторы не снижают температуру воздуха, но способствуют испарению пота и создают ощущение прохлады. При экстремально высоких температурах одних только вентиляторов недостаточно. Во время их работы важно пить воду и не направлять поток воздуха постоянно на лицо. Стоит выключить прибор, если вы чувствуете жар, головокружение или слабость.

8. Попробуйте недорогие средства для охлаждения

Улучшить самочувствие помогут многоразовые пакеты со льдом, блоки для замораживания или охлаждающие подушки. Заворачивайте их в ткань или кладите на поднос, чтобы не намочить постель.

Помочь могут и охлаждающие наматрасники и постельное белье с использованием воды или специальных материалов. Они способны поглощать, удерживать и отдавать тепло, изменяя своё состояние.

Подробнее о том, как бороться с жарой

Ранее УНИАН писал о древнеегипетском способе, который поможет легче заснуть в жару. Он естественным образом охлаждает тело при высоких температурах.

Также эксперт назвала лучшую позу для сна, чтобы справиться с ночной жарой. По её словам, эта поза способствует лучшему охлаждению организма и помогает отдохнуть даже в душной погоде.

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