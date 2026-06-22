До 7 гривень за литр: эксперт прогнозирует новые цены на бензин в Украине

Процесс снижения цен на топливо будет проходить медленнее, чем период их роста.

В Украине наблюдается существенное подешевение бензина и дизельного топлива на фоне снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщил эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире "Ранок.LIVE".

"Дизельное топливо и бензин у нас подешевеют, и примерно с сегодняшнего дня, если брать по ОККО и WOG, то примерно на 7 гривень, если по "Укрнафте" – примерно на 5 гривень. Поэтому снижение существенное", – сказал эксперт.

По его словам, снижение цен на топливо продолжается, но процесс не такой уж и быстрый, как было с подорожанием, ведь росту цен способствовал ажиотаж. При этом ожидать возврата цен к уровням начала года не стоит из-за глобальных факторов.

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"Ситуация с Ормузским проливом, с Ираном, бомбардировками еще окончательно не улеглась. К тому же страны высвободили много резервов, которые нужно пополнять, поэтому спрос на нефть будет оставаться достаточно высоким, и надеяться, что цена вернется к уровню, который был в феврале, не стоит. Столь же высоким будет спрос и на продукты переработки нефти", – сказал эксперт.

Цены на нефть – главные новости

22 июня завершился первый раунд переговоров между высокопоставленными представителями США и Ирана в Швейцарии. Стороны договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли канал связи, чтобы обеспечить безопасное прохождение торговых судов через спорный пролив.

Тегеран заявил, что добился послаблений для экспорта нефти и нефтехимической продукции, что ослабило опасения относительно дефицита сырья на мировом рынке. На этом фоне цены на нефть Brent снизились.

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