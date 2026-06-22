Жена ведущего Мирошниченко показала, как изменился их приемный сын за три года (видео)

Маленький Марсель многому научился в семье.

Супруга известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко – адвокат и блогер Инна Мирошниченко – показала, как изменился ее приемный сын.

Она отметила, что сегодня, 22 июня, ровно три года, как в их семье появился Марсель. За это время мальчик заметно изменился. Соответствующие кадры Мирошниченко опубликовала в своем Instagram и трогательно обратилась к сыну.

"Три года, как один малыш вместо стен детского дома обрёл семейное тепло. Ровно три года назад у тебя появилась семья. Ты учился ходить, есть, доверять. Проходил через боль и боролся, и становился самим собой. Был героем книги, шалил и наконец обрел детство. Не представляем свою жизнь без тебя, рожденный сердцем сын", – написала Инна.

К слову, супруги Мирошниченко воспитывают четверых детей. Биологическую дочь Мию и сына Марко, а также двух приемных детей – Ангелину и Марселя.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко призналась, что нашла мать своего приемного сына.

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