Контакты Кошты с Кремлем поставили под удар его будущее в Евросовете, - Politico

Новость о том, что главный советник Кошты общался с высокопоставленными российскими чиновниками, застала многих врасплох.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта завоевал репутацию человека, который умеет достигать консенсуса, однако именно во время подготовки к переизбранию он угодил в скандал. Причиной стали его незаявленные контакты с российскими чиновниками, что нарушило многолетнее дипломатическое молчание между ЕС и Москвой.

Как пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов, новость о том, что главный советник Кошты общался с высокопоставленными российскими чиновниками, застала многих врасплох. Волнение, которое начало нарастать в последние несколько месяцев, вышло на поверхность на саммите, который председатель Европейского совета возглавлял на прошлой неделе.

В издании отметили, что некоторые европейские лидеры, включая премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, встали на защиту Кошты. Однако, по словам девяти дипломатов, за кулисами прошлого саммита недовольство было ощутимым.

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"Кошта повторил трюк Мишеля (бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель - УНИАН)", - сказал журналистам один из дипломатов.

В издании добавили, что Мишель имел репутацию человека, который переоценивал свои возможности и пытался определять политику без консультаций со странами-членами Евросоюза. Именно в этом сейчас и обвиняют Кошту.

В разговоре с журналистами премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал шаг Кошты "ошибочным" и заявил, что ЕС не может одновременно выступать посредником в войне и сторонником Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа также говорил о том, что сейчас неподходящее время для начала переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

В издании подчеркнули, что любая критика в адрес председателя Европейского совета со стороны правительств стран ЕС имеет большое значение, учитывая, что его роль заключается в том, чтобы действовать от имени этих лидеров. По словам собеседников издания, в частных беседах президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц дали понять, что они недовольны поступком Кошты.

У Кошты впереди несколько напряженных месяцев

В издании отметили, что этот скандал может повлиять не только на перспективы Кошты остаться председателем Европейского совета, но и на его способность завоевать доверие правительств как раз в тот момент, когда он курирует одни из самых сложных внутренних переговоров в Евросоюзе: обсуждение следующего семилетнего центрального бюджета блока в размере 2 триллионов евро.

Журналисты добавили, что в ЕС многие считают, что Кошта должен достичь соглашения до того, как в 2027 году состоятся несколько важных выборов, в первую очередь апрельские президентские выборы во Франции. Если в результате этих выборов главой государства станет представитель крайне правых сил, он, скорее всего, будет гораздо менее склонен к компромиссам.

"У Кошты впереди несколько напряженных месяцев. До сих пор он действовал тихо и эффективно. Хочется надеяться, что вопросы, возникающие в его адрес, не означают, что он сам усложнил себе задачу", - заявил один из дипломатов.

Также собеседники издания рассказали, что во время саммита ЕС в Брюсселе 18 июня дискуссия о том, кто должен представлять ЕС в переговорах с Россией, затянулась настолько, что лидеры опоздали на ужин на два часа и были вынуждены перенести запланированное обсуждение по Китаю. По словам одного из дипломатов, эта неразбериха обнажила слабость Кошты, который не смог сдержать глав правительств стран блока и обеспечить надлежащее распределение времени для различных пунктов повестки дня.

Однако один из собеседников издания выразил мнение, что у Кошты все еще есть запас доверия. Он считает, что председатель Европейского совета пока не настолько сильно испортил свои отношения с лидерами стран ЕС, чтобы его политическое выживание оказалось под угрозой.

Кошта пытается наладить неофициальный канал связи с Путиным - что известно

Напомним, что Bloomberg со ссылкой на источники писало, что главный советник председателя Европейского совета Антониу Кошты дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Владимиру Путину. Целью разговоров были попытки подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем.

Ранее некоторые страны Евросоюза выдвинули идею назначения специального посланника для проведения переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. По словам одного из источников Bloomberg, высокопоставленные европейские чиновники стремятся скоординировать свой подход, поскольку война вступает в новую фазу и они готовятся к моменту, когда общение с Кремлем станет более интенсивным.

Poltico сообщало, что контакты Кошты с Кремлем могут подорвать поддержку Украины со стороны блока. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал говорил о том, что Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в переговорах, так как блок выступает на стороне Украины.

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