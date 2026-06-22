Mini LED или OLED: какой телевизор лучше и выгоднее в долгосрочной перспективе

Несмотря на то что в названиях обеих технологий есть слово LED, работают они совершенно по-разному.

Mini LED или OLED – один из главных вопросов при выборе современного телевизора. Оба типа экранов предлагают высокое качество изображения, яркие цвета и улучшенную детализацию, но отличаются принципом работы, стоимостью и преимуществами.

Эксперты портала BGR ответили, какой телевизор лучше купить в 2026 году и что выгоднее в долгосрочной перспективе.

Если пользователь чаще смотрит фильмы и сериалы с большим количеством темных сцен, OLED-телевизоры предлагают более глубокий черный цвет и высокий уровень контраста. Каждый пиксель OLED способен самостоятельно включаться и выключаться, что позволяет получить максимально реалистичное изображение.

Видео дня

В свою очередь Mini LED делает ставку на высокую яркость и насыщенность цветов. Такие телевизоры особенно хорошо подходят для HDR-контента, спортивных трансляций и помещений с ярким освещением.

При этом OLED обычно стоит дороже, а Mini LED предлагает более доступное соотношение цены и качества.

Почему стоит выбрать Mini LED телевизор

Название Mini LED не означает, что телевизор меньше по размеру. "Мини" относится к размеру светодиодов, которые используются в подсветке экрана.

В отличие от обычных LED-телевизоров, где используется LCD-панель с подсветкой из светодиодов, Mini LED применяет гораздо меньшие светодиоды. Благодаря этому их можно разместить значительно плотнее, улучшив яркость, контрастность и точность цветопередачи.

Такая технология позволяет получить:

более яркое изображение;

улучшенную передачу цветов;

более высокий уровень контраста;

более глубокий черный цвет по сравнению с обычными LED-моделями.

По сроку службы Mini LED-телевизоры могут работать около 100 000 часов, что при обычном использовании составляет около 10 лет. Однако реальный срок зависит от режима эксплуатации.

Впрочем, главное преимущество Mini LED – цена. Такие телевизоры обычно дешевле OLED. Например, телевизор TCL 55-дюймовой серии QM6K QD-Mini LED стоит около $650, тогда как OLED-модель Samsung 55-дюймовой серии S85F может стоить около $900.

Но у Mini LED есть и недостатки. Черный цвет иногда может выглядеть скорее темно-серым, а качество изображения при просмотре под углом обычно хуже, чем у OLED.

Когда лучше выбрать OLED телевизор

OLED-технология работает иначе. Тут нет отдельной LED-подсветки – каждый пиксель создает собственный свет и может полностью отключаться.

Именно поэтому OLED-телевизоры обеспечивают настоящий глубокий черный цвет, высокий уровень контрастности, более насыщенные цвета, а также широкие углы обзора.

Такие экраны особенно ценят любители кино и владельцы домашних кинотеатров, поскольку изображение выглядит более объемным и реалистичным.

Однако у OLED есть два основных минуса – высокая цена и риск выгорания изображения. Выгорание может появиться, если долго показывать на экране статичный элемент: логотип телеканала, игровое меню или информационную панель. Современные OLED TV используют технологии защиты, поэтому при обычном использовании большинство владельцев с этой проблемой не сталкиваются.

Стоимость OLED также значительно выше. Например, 65-дюймовый OLED-телевизор LG может стоить около $1399, тогда как 65-дюймовая Mini LED-модель LG доступна примерно за $600.

Mini LED или OLED: какой телевизор выгоднее в долгосрочной перспективе

Для большинства покупателей Mini LED станет более разумным выбором. Он предлагает яркое изображение, хорошие цвета, высокую четкость и подходит для фильмов, сериалов и игр при меньшей стоимости.

OLED остается лучшим вариантом для тех, кому важно максимальное качество изображения, глубокий черный цвет и эффект домашнего кинотеатра.

Если нужен телевизор с максимальным "вау-эффектом" и бюджет позволяет – стоит выбирать OLED. Но если говорить именно о выгодности покупки и долгосрочном вложении, Mini LED выглядит более универсальным и практичным вариантом, подытожили эксперты.

Ранее в интернете делились лайфхаком, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Также пользователям рассказали, что можно и что нельзя подключать к USB-порту телевизора. USB-порт на телевизоре выглядит как обычный разъем для флешки, но многие пользователи даже не догадываются, что его возможности гораздо шире.

Вас также могут заинтересовать новости: