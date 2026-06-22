Учиться в них - мечта каждого: названы 10 лучших университетов мира

Из 8808 учреждений в 106 странах в топ попали 1504.

Одна из наиболее известных компаний по оценке деятельности высших учебных заведений – британская Quacquarelli Symonds (QS) – 18 июня 2026 года опубликовала свежий рейтинг ведущих университетов мира.

В QS World University Rankings 2027 по сравнению с прошлым годом было рассмотрено примерно на 340 учреждений больше. Из 106 стран изучили 8808 университетов, из которых 1504 попали в список выдающихся, пишет Economx.

Рейтинг лучших университетов мира:

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первое место – Массачусетский технологический институт (MIT, США)

второе и третье места делят Имперский колледж Лондона (Великобритания) и Стэнфордский университет (США)

четвёртое место – Оксфордский университет

пятое место – Гарвардский университет

шестое место – Кембриджский университет

седьмое место – Калифорнийский технологический институт

восьмое-девятое места – Университетский колледж Лондона (UCL, Великобритания) и Высшая техническая школа Цюриха (ETH)

десятое место – Национальный университет Сингапура

Рейтинг QS оценивает высшие учебные заведения мира по девяти показателям. В их числе – академическая репутация, цитируемость научных работ и мнения работодателей.

Также учитываются успешность выпускников, доля иностранных преподавателей, исследователей и студентов, а также международная интегрированность исследований.

Дополнительно оцениваются соотношение преподавателей и студентов и достижения в области устойчивого развития.

Ранее УНИАН сообщал, что зумеры пугают преподавателей университетов.

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