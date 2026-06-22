Япония подписала историческое соглашение об экспорте крупных военных кораблей

Подписание соглашения стало возможным после того, как Япония смягчила строгие правила экспорта военной техники в 2014 году.

Япония и Австралия подписали историческое соглашение об экспорте крупных военных кораблей, предусматривающее поставку 11 многоцелевых фрегатов класса "Могами", построенных компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Как пишет "Adevarul", стоимость контракта оценивается примерно в 7 миллиардов долларов США, а первые три фрегата будут построены в Японии и доставлены в Австралию, начиная с 2029 года, остальные корабли будут собраны уже в Австралии.

Отмечается, что новые корабли заменят устаревшие фрегаты класса Anzac и будут способствовать укреплению обороноспособности Австралии в условиях все более напряженной обстановки в регионе из-за расширения влияния Китая и военной активности в ИндоТихоокеанском регионе.

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Корабли типа "Могами" считаются одними из самых современных военно-морских платформ, разработанных Японией. Они отличаются высокой степенью автоматизации, что позволяет управлять ими экипажу всего из 90 человек. Кроме того, они оснащены новейшими технологиями, включая элементы малозаметности и системы, совместимые с военной инфраструктурой Соединенных Штатов.

"Вашингтон положительно оценивает это сотрудничество. В то же время Новая Зеландия и несколько государств Юго-Восточной Азии также проявили интерес к японским фрегатам, что свидетельствует о том, что оборонная промышленность Японии начинает играть все более важную роль на международном рынке", - говорится в материале.

В издании подчеркнули, что подписание соглашения стало возможным после того, как Япония ослабила строгие правила экспорта военной техники в 2014 году, и это стало первым случаем со времён Второй мировой войны, когда Токио продало военные корабли такого размера иностранному государству.

Наращивание активности Японии: что известно

Как сообщал УНИАН, Япония усиливает оборону на острове Хоккайдо из-за растущей военной активности России.

В конце мая министр обороны Японии Синдзиро Коидзума во время визита на военные базы заявил о необходимости "безупречной" системы обороны на севере страны.

Японские аналитики отмечают, что Россия может открыть "второй фронт" у Хоккайдо именно тогда, когда Япония будет занята кризисом с Китаем на юге. Именно поэтому военные отрабатывают оперативную переброску подразделений с юга на север.

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