В Воронеже атакован завод по производству деталей к 'Искандерам' и 'Калибрам' (видео)

По предварительной информации, по Воронежу ударили британскими ракетами Storm Shadow.

В российском Воронеже сегодня днем прозвучали мощные взрывы. По предварительной информации, был атакован местный завод полупроводниковых приборов "Сборка".

В сети распространяются видео, на котором виден мощный столб дыма над заводом. По предварительной информации, по Воронежу ударили британскими ракетами Storm Shadow.

Воронежский завод АТ "ВЗПП-С" - это одно из заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники. Выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей.

Видео дня

Завод производит транзисторы, диоды, микросхемы и силовые модули, которые используются в бортовых системах управления российских ракет (в том числе "Искандеров" и Калибров), а также в радиолокационных станциях и комплексах ПВО (например, С-400).

Удары ВСУ по России

Напомним, 18 июня в результате массированной атаки украинских дронов был поражен московский НПЗ, он приостановил переработку нефти на неопределенный срок. Подтверждено поражение комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000.

Военные рассказали, что для удара по НПЗ были задействованы различные типы беспилотников, в частности "Лютый", Firepoint, "Бегемот", а также дроны-приманки.

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