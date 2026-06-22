Почему 20-летний F-22 Raptor быстрее современного F-35: объяснение экспертов

F-35 жертвует чистой скоростью ради универсальности в нанесении ударов.

F-22 Raptor достигает непревзойденной скорости 2,25 Маха, легко превосходя максимальную скорость F-35, составляющую 1,6 Маха. В чем причины того, что 20-летний "ветеран" оставляет далеко позади своего казалось бы более технологичного наследника – объясняет портал WioNews.

Созданный исключительно в качестве истребителя для обеспечения превосходства в воздухе, F-22 Raptor обладает обтекаемым аэродинамическим профилем, сводящим к минимуму паразитные сопротивления. Это позволяет пилотам быстро перехватывать удалённые боевые угрозы до того, как вражеские системы обороны успеют отреагировать.

Также у F-22 имеется два турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney F119, которые обеспечивают ему суммарную тягу примерно в 70 000 фунтов с форсажными камерами. В отличие от них, более новый F-35 использует один двигатель, развивающий тягу в 43 000 фунтов. Это огромное соотношение тяги к весу обеспечивает более старому самолету превосходное кинетическое ускорение во время интенсивных воздушных боев.

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Поддержание сверхзвукового полета без расходующих топливо форсажных камер возможно благодаря возможности F-22 развивать скорость сверхзвукового крейсерского полета 1,82 Маха. Современные многоцелевые истребители, такие как F-35, полностью лишены этой специализированной инженерной особенности.

Также мощность двух двигателей позволяет Raptor набирать высоту вертикально с невероятной скоростью 62 000 футов в минуту (19 000 метров в минуту). Более тяжелый и громоздкий планер F-35 набирает высоту с гораздо меньшей скоростью – 45 000 футов в минуту (14 000 метров в минуту). Быстрый набор высоты позволяет пилотам F-22 мгновенно после взлета захватить кинетическую превосходство на большой высоте.

Также важно, что специализированные двухмерные выхлопные сопла направляют тягу двигателя вверх или вниз на 20 градусов. Это обеспечивает абсолютную маневренность самолета даже в разреженном воздухе на экстремальных высотах. Поскольку F-35 имеет более широкий фюзеляж для размещения бомб внутри фюзеляжа, он жертвует чистой скоростью ради универсальности в многоцелевом нанесении ударов.

Ранее СМИ писали, что боевая готовность истребителей F-35 снизилась, поскольку проблемы с техническим обслуживанием ограничивают их способность выполнять задачи. В частности, полный уровень готовности к выполнению полётов, с 2021 по 2025 год снизился с 38% до 25%.

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