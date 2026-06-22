'Какие же они красивые': Бадоев умилил сеть редкими снимками своих детей

Украинский режиссер, сценарист, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев показал сразу двоих своих детей.
Не секрет, что сын и дочь живут за границей и они редко видятся. Однако вчера, в День отца, режиссер решил поделиться семейными снимками в Instagram.
"Самый счастливый папа – это я", – подписал снимки Алан.
К слову, дочери Лолите уже 21 год, а вот сыну от первого брака Жанны Бадоевой – Борису, которого Бадоев воспитал, сейчас 23 года.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами детей режиссёра в комментариях:
- "И дочь, и сын невероятно красивы и талантливы, как и родители"
- "Дочь такая красивая"
- "Мне всегда так нравится это сочетание отца и матери"
- "Как на вас похожи"
- "Дочь – ваша копия, а не Жанны"
- "Какие же они красивые, пусть будут счастливы".
Напомним, ранее Алан Бадоев отреагировал на слухи о романе с певцом Максом Барских. Режиссёр отметил, что не стоит доверять громким заявлениям психолога Натальи Холоденко, которые она сделала в недавнем интервью.