'Какие же они красивые': Бадоев умилил сеть редкими снимками своих детей

У режиссёра есть сын и дочь.

Украинский режиссер, сценарист, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев показал сразу двоих своих детей.

Не секрет, что сын и дочь живут за границей и они редко видятся. Однако вчера, в День отца, режиссер решил поделиться семейными снимками в Instagram.

"Самый счастливый папа – это я", – подписал снимки Алан.

Видео дня

К слову, дочери Лолите уже 21 год, а вот сыну от первого брака Жанны Бадоевой – Борису, которого Бадоев воспитал, сейчас 23 года.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами детей режиссёра в комментариях:

"И дочь, и сын невероятно красивы и талантливы, как и родители"

"Дочь такая красивая"

"Мне всегда так нравится это сочетание отца и матери"

"Как на вас похожи"

"Дочь – ваша копия, а не Жанны"

"Какие же они красивые, пусть будут счастливы".

Напомним, ранее Алан Бадоев отреагировал на слухи о романе с певцом Максом Барских. Режиссёр отметил, что не стоит доверять громким заявлениям психолога Натальи Холоденко, которые она сделала в недавнем интервью.

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