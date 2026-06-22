'Какие же они красивые': Бадоев умилил сеть редкими снимками своих детей

Украинский режиссер, сценарист, клипмейкер и телеведущий Алан Бадоев показал сразу двоих своих детей.

Не секрет, что сын и дочь живут за границей и они редко видятся. Однако вчера, в День отца, режиссер решил поделиться семейными снимками в Instagram.

'Какие же они красивые': Бадоев умилил сеть редкими снимками своих детей

"Самый счастливый папа – это я", – подписал снимки Алан.

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К слову, дочери Лолите уже 21 год, а вот сыну от первого брака Жанны Бадоевой – Борису, которого Бадоев воспитал, сейчас 23 года.

'Какие же они красивые': Бадоев умилил сеть редкими снимками своих детей

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами детей режиссёра в комментариях:

  • "И дочь, и сын невероятно красивы и талантливы, как и родители"
  • "Дочь такая красивая"
  • "Мне всегда так нравится это сочетание отца и матери"
  • "Как на вас похожи"
  • "Дочь – ваша копия, а не Жанны"
  • "Какие же они красивые, пусть будут счастливы".

Напомним, ранее Алан Бадоев отреагировал на слухи о романе с певцом Максом Барских. Режиссёр отметил, что не стоит доверять громким заявлениям психолога Натальи Холоденко, которые она сделала в недавнем интервью.

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