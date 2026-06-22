Дело о разделе имущества супругов дошло до Верховного Суда: стороны спорят по поводу активов и долговых обязательств

Истец настаивает на том, что всё имущество, приобретённое в браке, должно быть признано общей совместной собственностью и разделено между сторонами поровну.

В Верховном суде рассматривается дело № 755/19347/23 о разделе имущества между бывшими супругами. Конфликт привлек внимание из-за спора не только вокруг активов, но и в отношении долговых обязательств, которые, по утверждению сторон, возникли в ходе ведения предпринимательской деятельности.

Истец настаивает на том, что все имущество, приобретенное в браке, должно быть признано общей совместной собственностью и разделено между сторонами поровну. В свою очередь, ответчица утверждает, что значительная часть активов была приобретена не за счет общих семейных средств, а в рамках ее многолетней предпринимательской деятельности в качестве физического лица-предпринимателя.

По её словам, отдельные объекты недвижимости были приобретены за счёт заемных средств, привлечённых для ведения бизнеса. В подтверждение своей позиции к материалам дела были приобщены налоговая отчетность, бухгалтерская документация, а также заключения судебно-экономических и технических экспертиз.

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В то же время истец отрицает наличие соответствующих долговых обязательств и указывает, что не давал согласия на заключение таких договоров. Представители ответчицы подчеркивают, что законодательство не предусматривает обязательного получения согласия второго супруга для осуществления предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем.

В ходе рассмотрения дела стороны также высказывали взаимные претензии относительно процессуальных аспектов. В частности, ответчица заявляет о наличии расхождений в определении отдельных объектов недвижимости, указанных в исковых требованиях, а также ставит под сомнение отдельные выводы относительно оценки имущества.

Суд первой инстанции вынес решение о разделе активов между бывшими супругами, при этом оставив долговые обязательства за ответчицей. Именно это решение в настоящее время обжалуется в вышестоящих судебных инстанциях.

По словам ответчицы, суд не учел ряд представленных ею доказательств относительно источников происхождения средств, использованных для приобретения имущества, а также документов, подтверждающих наличие кредитных и заемных обязательств. Отдельно она обращает внимание на то, что часть первичных документов, по её утверждению, была утрачена в результате кражи, а восстановленные договоры и экспертные заключения не были должным образом оценены судом.

Еще одним аспектом дела стали обстоятельства, связанные с личностью истца. Представители ответчицы заявляют, что мужчина длительное время не принимал участия в судебных заседаниях, а также фигурирует в ряде других судебных разбирательств. В то же время официальная правовая оценка этих обстоятельств должна даваться исключительно компетентными правоохранительными органами и судами.

Помимо имущественного спора, ответчица подчеркивает свой статус матери, самостоятельно воспитывающей несовершеннолетнего ребенка, и считает, что это обстоятельство также должно было быть учтено при рассмотрении дела.

В настоящее время дело находится на рассмотрении Верховного Суда, который должен дать окончательную правовую оценку аргументам сторон и поставить точку в многолетнем споре о разделе имущества и распределении финансовых обязательств между бывшими супругами.

Важно: приведенные в материале утверждения в отношении сторон спора являются позициями участников судебного процесса и не свидетельствуют об установлении соответствующих фактов судом до вынесения окончательного решения.

В настоящее время окончательное решение по делу должен вынести Верховный Суд.