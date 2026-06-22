При продаже бизнеса владелец вписал одно условие: каждый работник стал очень богатым

Ни один из работников не владел ни единой акцией.

Семья из маленького американского городка продала свою компанию по производству электрооборудования за 1,7 миллиарда долларов (около 71 миллиарда гривен) и раздала 540 штатным сотрудникам в совокупности 240 миллионов долларов (около 10 миллиардов гривен) – в среднем каждый работник получил около 443 000 долларов (около 18,5 миллиона гривен).

Речь идёт о компании Fibrebond – производителе корпусов для электрооборудования из Миндена, штат Луизиана. Семья Уокер управляла ею 43 года, прежде чем продать гиганту в сфере управления энергетикой Eaton. Бывший генеральный директор Грэм Уокер настоял на одном условии перед подписанием сделки: 15% выручки должны были достаться сотрудникам – ни один из которых не владел ни единой акцией компании, пишет The Times of India.

Выплата бонусов началась в июне и растянута на пять лет с условием сохранения занятости – чтобы получить полную сумму, нужно оставаться в компании.

Видео дня

Сотрудники старше 65 лет от этого условия были освобождены – ветераны могли уйти на пенсию немедленно.

Сотрудники не верили своим глазам, читая письма. Один спросил, нет ли скрытых камер. Другой укатил на гольф-карте с поднятым кулаком. "Это было нереально – будто говоришь людям, что они выиграли в лотерею", – рассказал директор по развитию бизнеса Гектор Морено.

От пожара на заводе в 1998 году – к буму дата-центров для ИИ

Fibrebond была основана в 1982 году отцом Уокера, Клодом, – компания строила конструкции для телефонного и электрического оборудования вдоль железнодорожных путей. В 1998 году завод сгорел. Вскоре после этого крах доткомов обрушил спрос, и численность персонала сократилась примерно с 900 до 320 человек.

По словам сотрудников, семья Уокер продолжала выплачивать зарплаты в самые тяжёлые периоды, заслужив тем самым долгосрочную лояльность коллектива.

Перелом наступил после того, как компания сделала ставку в 150 миллионов долларов (около 6,3 миллиарда гривен) на инфраструктуру дата-центров. Облачный спрос эпохи ковида подтвердил правильность этого решения в 2020 году.

Строительство инфраструктуры для ИИ и экспортных СПГ-терминалов обеспечивало поток заказов – за пять лет продажи выросли почти на 400%, что привлекло интерес крупных игроков к поглощению.

Выплаченная ипотека, пенсионные накопления и семейная поездка в Канкун

Лесия Ки, пришедшая в компанию в 1995 году с почасовой оплатой 5,35 доллара, погасила ипотеку и открыла бутик одежды. 67-летняя Хонг Блэкуэлл ушла на пенсию после 16 лет работы и купила мужу Toyota Tacoma. Морено свозил в Канкун 25 членов семьи.

Уокер оставил пост генерального директора 31 декабря. Его семья выручила от продажи более миллиарда долларов (около 42 миллиардов гривен).

Ранее УНИАН сообщал, что в древнеримских текстах нашли доказательства, что Иисус был реальным человеком.

Вас также могут заинтересовать новости: