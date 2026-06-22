Дополнительные 1,5 триллиона гривень на оборону: Зеленский подписал поправки к госбюджету

Расходы госбюджета на безопасность и оборону увеличатся на 1,56 трлн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год. Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Согласно тексту документа, доходы будут увеличены более чем на 2,29 трлн грн, а расходы – на 1,64 трлн грн. Эти изменения стали возможными благодаря внешней финансовой помощи от Европейского Союза в рамках новой программы поддержки на 2026–2027 годы.

В частности, расходы госбюджета на безопасность и оборону вырастут на 1,56 трлн грн, из них 174,3 млрд грн предусмотрено на денежное обеспечение военнослужащих.

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Также предусмотрено направление в Министерство обороны Украины военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного назначения. Соответствующие средства будут использованы на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования, осуществление мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса и т. д.

Изменения в госбюджет Украины на 2026 год – последние новости

28 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет на 2026 год, которые предусматривают увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

10 июня Рада проголосовала за изменения в государственный бюджет на 2026 год во втором чтении. Тогда же народный депутат Ярослав Железняк отметил, что средств на повышение зарплат военным не предусмотрено, поэтому все повышения будут происходить за счет внутренних ресурсов Минобороны.

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