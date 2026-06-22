Блогер сравнил автономность главных смартфонов 2026 года: кто разрядился последним

В отличие от большинства подобных "соревнований", победителем оказался вовсе не iPhone.

Автор YouTube-канала TechNick провел сравнительное тестирование семи главных флагманов 2026 года, оценив автономность шести Android-фонов и iPhone 17 Pro Max. В отличие от большинства подобных "соревнований", победителем оказался вовсе не гаджет Apple.

Все смартфоны были подключены к Wi-Fi, настроены на одинаковую яркость и обновлены до последней версии ОС. Программа тестирования включала серию реальных испытаний: от просмотра ютуба и видеозвонков до записи 4K-видео и тяжелых графических тестов.

По итогам тестирования время автономной работы "подопытных" составило:

Видео дня

OPPO Find X9 Ultra: 12 часов 16 минут vivo X300 Ultra: 11 часов 41 минуту HUAWEI Mate 80 Pro: 11 часов 1 минуту Samsung S26 Ultra: 10 часов 52 минуты iPhone 17 Pro Max: 10 часов 40 минут Xiaomi 17 Ultra: 9 часов 46 минут Xiaomi 17T Pro: 9 часов 15 минут

Официально самый "долгоживущий" флагман 2026 года – OPPO Find X9 Ultra: Смартфон с батареей на 7500 мАч показал автономность в 12 часов 16 минут. Первым разрядился Xiaomi 17T Pro с батареей на 7000 мАч. Он продержался 9 часов 15 минут.

Несмотря на хорошую энергоэффективность фирменного чипа, iPhone 17 Pro Max занял лишь 5-ю строчку импровизированного рейтинга. Хотя блогер отметил, что с ранними версиями iOS 26 он работал дольше (около 12 часов).

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