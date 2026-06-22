Новейшие российские ударные вертолёты получили защиту от украинских дронов (фото)

Новые российские ударные вертолеты Ми-28НМ получили системы, которые, вероятно, защищают их от украинских дронов. Об этом сообщают российские паблики.

Речь идет о ранее неизвестных датчиках с аббревиатурой НВЧ (микроволновые частоты в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц), которые начали появляться на концах крыльев, а также на носу кабины и в хвостовой части российских вертолетов.

Ранее уже появлялась информация о комплексе РЭБ "Мультик", предназначенном для защиты вертолетов от атак FPV-дронов, разработанном научно-исследовательским институтом "Градиент".

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В то же время устройства, установленные на Ми-28НМ, на него не похожи. Вероятно, речь идет о модернизации бортового комплекса обороны Л-370 "Витебск" или о совершенно новой системе защиты.

Сам Ми-28НМ – самая современная версия вертолета Ми-28. Он представляет собой глубокую модернизацию Ми-28Н, который продемонстрировал ограниченную эффективность в войне против Украины и столкнулся с многочисленными проблемами.

По сравнению с базовой версией Ми-28НМ представляет собой большой шаг вперёд. Этот вертолёт имеет гораздо более мощное вооружение – он может применять лёгкие многоцелевые управляемые ракеты "Изделие 305", которые, по российским данным, способны поражать цели на дальности 25 км.

Это позволяет вертолету находиться вне зоны поражения переносных зенитно-ракетных комплексов, но не вне зоны поражения дронов. Таким образом, новый комплекс обороны может сделать Ми-28НМ более опасным для Украины, ведь он, по крайней мере частично, устраняет этот недостаток.

Новейшие российские ударные вертолёты получили защиту от украинских дронов (фото)
Новейшие российские ударные вертолёты получили защиту от украинских дронов (фото)

Как Украина противодействует российским вертолётам

Украинские FPV-дроны продемонстрировали высокую эффективность против основного ударного вертолета россиян Ка-52. Напомним, в марте Силы обороны сбили такой российский вертолет и уничтожили экипаж при попытке эвакуации.

Чуть позже УНИАН сообщило, что россияне потеряли ещё один вертолёт Ка-52. Россияне пытались защитить свои вертолёты, но реализовать это оказалось сложно. По их словам, ключевая проблема пехотных средств РЭБ, которые потенциально могут устанавливаться на Ми-28 и Ка-52, заключается в отсутствии электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронными системами вертолетов.

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