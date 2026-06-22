Новейшие российские ударные вертолёты получили защиту от украинских дронов (фото)

Ми-28НМ – самая современная версия вертолета Ми-28.

Новые российские ударные вертолеты Ми-28НМ получили системы, которые, вероятно, защищают их от украинских дронов. Об этом сообщают российские паблики.

Речь идет о ранее неизвестных датчиках с аббревиатурой НВЧ (микроволновые частоты в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц), которые начали появляться на концах крыльев, а также на носу кабины и в хвостовой части российских вертолетов.

Ранее уже появлялась информация о комплексе РЭБ "Мультик", предназначенном для защиты вертолетов от атак FPV-дронов, разработанном научно-исследовательским институтом "Градиент".

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В то же время устройства, установленные на Ми-28НМ, на него не похожи. Вероятно, речь идет о модернизации бортового комплекса обороны Л-370 "Витебск" или о совершенно новой системе защиты.

Сам Ми-28НМ – самая современная версия вертолета Ми-28. Он представляет собой глубокую модернизацию Ми-28Н, который продемонстрировал ограниченную эффективность в войне против Украины и столкнулся с многочисленными проблемами.

По сравнению с базовой версией Ми-28НМ представляет собой большой шаг вперёд. Этот вертолёт имеет гораздо более мощное вооружение – он может применять лёгкие многоцелевые управляемые ракеты "Изделие 305", которые, по российским данным, способны поражать цели на дальности 25 км.

Это позволяет вертолету находиться вне зоны поражения переносных зенитно-ракетных комплексов, но не вне зоны поражения дронов. Таким образом, новый комплекс обороны может сделать Ми-28НМ более опасным для Украины, ведь он, по крайней мере частично, устраняет этот недостаток.

Как Украина противодействует российским вертолётам

Украинские FPV-дроны продемонстрировали высокую эффективность против основного ударного вертолета россиян Ка-52. Напомним, в марте Силы обороны сбили такой российский вертолет и уничтожили экипаж при попытке эвакуации.

Чуть позже УНИАН сообщило, что россияне потеряли ещё один вертолёт Ка-52. Россияне пытались защитить свои вертолёты, но реализовать это оказалось сложно. По их словам, ключевая проблема пехотных средств РЭБ, которые потенциально могут устанавливаться на Ми-28 и Ка-52, заключается в отсутствии электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронными системами вертолетов.

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