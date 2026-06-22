Звезда 'Гарри Поттера' получил разрешение на строительство экопоселения: что известно о проекте

Архитекторы назвали проект "выдающимся и инновационным".

Актёру Руперту Гринту, известному по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, дали разрешение на строительство экопоселения на собственном земельном участке в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 10 июня Совет Северного Хартфордшира предоставил актёру полное разрешение на застройку для переоборудования поместья Kimpton Grange в городе Кимптон под шесть квартир и строительство ещё девяти домов на территории поместья.

Комитет по планированию еще в 2024 году одобрил предварительное разрешение на реализацию проекта, несмотря на опасения местных жителей относительно возможного негативного воздействия на лесные насаждения и дикую природу. В рамках окончательного согласования актер обязан выплатить почти 200 тысяч фунтов стерлингов (около 260 тыс. долларов, – ред.) на развитие местной инфраструктуры.

Видео дня

Из этой суммы 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 130 тыс. долларов, – ред.) будут направлены в приходской совет Кимптона, 70 тысяч фунтов (примерно 91 тыс. долларов, – ред.) – на расширение школы Katherine Warington School, еще 11 400 фунтов (примерно 14,8 тыс. долларов, – ред.) – на обеспечение школьных мест для детей с особыми образовательными потребностями.

Гринт приобрел Kimpton Grange, бывшую резиденцию викария, в 2009 году. В 2018 году он не смог продать её примерно за 6 млн фунтов (около 7,8 млн долларов, – ред.), после чего в 2022 году подал проект создания экопоселения.

Архитектурное бюро Clear Architects назвало проект "действительно выдающимся и инновационным", отметив, что он обеспечит "углеродно-нейтральную" застройку.

Также в планах предусмотрена передача части земли приходскому совету. Там планируется обустроить парк и кольцевую пешеходную тропу с зоной для пикников для общественности.

Больше новостей об актере

Ранее сообщалось, что Руперт Гринт написал трогательное письмо новому Рону Уизли. Актёр рассказал, что хотел поддержать юного преемника и передать ему своеобразную эстафету. Он также признался, что видит сходство между собой и новым исполнителем роли.

Также напомним, что в апреле 2025 года Руперт Гринт во второй раз стал отцом. Тогда он поделился первым снимком новорожденного ребенка, однако не раскрыл его пол.

Вас также могут заинтересовать новости: