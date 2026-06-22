Археологи нашли средневековый город, потерянный 600 лет назад

На протяжении веков Эхене было лишь названием в средневековых текстах.

В ходе плановых археологических раскопок в западной Германии было заново открыто средневековое поселение Эхене, исчезнувшее из исторических записей около 600 лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Долгое время известное лишь по старым документам, поселение наконец-то было обнаружено благодаря находке остатков дома, фрагментов керамики и каменного погреба недалеко от города Боргентрайх.

Интересно, что на протяжении веков Эхене было лишь названием в средневековых текстах. Историки знали о существовании поселения, поскольку оно неоднократно упоминалось в письменных источниках, но никто точно не знал, где оно находилось. Затем, после XV века, поселение полностью исчезло из источников.

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Теперь археологи обнаружили первые физические следы поселения во время исследований, проводимых в преддверии строительных работ, связанных с новым проектом ветряных турбин.

Забытый город, скрытый под полем

История Эхене начинается более тысячи лет назад. Исторические записи показывают, что город впервые упоминается в 944 году и продолжает появляться в документах на протяжении всего Средневековья. Последнее известное упоминание о поселении относится к XV веку. После этого следы затерялись, оставив ученых с большим количеством вопросов, чем ответов.

Как отметил Свен Спионг, глава Региональной ассоциации археологов Вестфалии-Липпе (LWL), поселение просто "кануло в небытие". Хотя поле недалеко от Боргентрайха носило название "Эхелен" - возможно, отголосок затерянной деревни, - не было никаких доказательств, связывающих эту область с Эхеленом.

Ситуация изменилась, когда археологи провели обследование земли в долине ручья к юго-западу от Боргентрайха перед прокладкой линии электропередачи. Под землей они обнаружили свидетельства, которые соответствовали тому, что искали историки: остатки средневекового поселения, которое скрывалось на виду.

Древние подсказки, скрытые под домами и керамикой

Как поясняется в заявлении, раскопки быстро выявили признаки повседневной жизни. Археологи обнаружили многочисленные ямы от столбов, которые когда-то поддерживали деревянные постройки, что позволило им составить карту части города.

Отмечается, что некоторые из обнаруженных сооружений оказались на удивление большими. По словам археологов, самые большие деревянные дома могли достигать 20 метров в длину.

На территории также были обнаружены более мелкие постройки, в том числе хозяйственные постройки. Были найдены фрагменты керамики, датируемые X и XI веками, что помогло исследователям установить хронологию поселения.

Археолог Нормен Поссельт обнаружил каменный подвал с входом, обращенным на север, что указывает на изменения в местных строительных практиках с течением времени. Данные, опубликованные LWL Archaeology, предполагают, что подвал отражает эволюцию методов строительства, при этом сохраняя традиции, уходящие корнями в деревянную архитектуру. Мэр Николас Айш отметил:

"Открытие этого средневекового памятника еще раз демонстрирует богатство истории, которая все еще находится под нашими ногами. Такие открытия имеют огромное значение не только для археологии, но и для самобытности нашего региона и его жителей".

Ландшафт, сформированный небольшими поселениями

Интересно, что в средневековый период регион был усеян небольшими поселениями, которые зависели от близлежащих источников воды и сельскохозяйственных угодий. Исследователи, участвующие в проекте, объясняют, что деревни, как правило, основывались рядом с ручьями или родниками, поскольку доступ к воде был жизненно важен как для людей, так и для скота.

"Ландшафт характеризовался множеством небольших поселений такого типа, по крайней мере, с X века, которые, что примечательно, всегда располагались рядом с водотоками или вокруг источников", - заявили авторы, добавляя, что плодородные земли поблизости делали эти места еще более привлекательными.

Недавно обнаруженное поселение также находилось недалеко от других поселений. Сам Боргентрайх стал укрепленным городом в 1280-х годах и, вероятно, некоторое время сосуществовал с Эхене.

Новости археологии

В северо-восточной Бразилии была обнаружена кость крыла птерозавра возрастом 113 миллионов лет. Окаменелость, не только сохранила структуру кости, но и содержит химические следы, указывающие на то, чем питалось животное и как оно было захоронено.

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