Исследование показало, откуда на самом деле появились лошади

Предыдущие исследования ограничивали ареал даляньской лошади северо-восточным Китаем, но новые данные указывают на гораздо более широкий ареал.

Новаторское генетическое исследование показало, что лошади, долгое время считавшиеся мигрировавшими из Европы, на самом деле несли североамериканские корни через Китай, прежде чем достичь Европы. Об этом пишет Indian Defence Review.

Исследование подчеркивает роль даляньской лошади как важнейшего звена в понимании эволюции и распространения древних лошадей по континентам, переосмысливая наше представление о миграциях лошадей в позднем плейстоцене.

Открытие, подробно описанное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, посвящено даляньской лошади, вымершей линии, которая, как считалось ранее, ограничивалась северо-восточным Китаем.

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"Даляньские лошади, вероятно, служили одним из путей, по которому генетическое происхождение, связанное с Северной Америкой, проникло в популяции лошадей Северо-Восточной Евразии", - пишут ученые.

Анализируя митохондриальную ДНК ископаемых останков, они выявили, что эти лошади несли характерные американские корни, которые позже появились в древних сибирских популяциях лошадей. Даляньская лошадь фактически выступала в качестве генетического моста, соединяющего континенты в позднем плейстоцене.

Важно, что ископаемые находки из уезда Цинган и Харбина в Китае предоставили материал для анализа митохондриального генома, выявив свидетельства того, что даляньская лошадь сыграла важную роль в трансберингийском генном обмене. В исследовании отмечается:

"Эти результаты позволяют рассматривать даляньскую лошадь как ключевую линию для выяснения эволюции лошадей позднего плейстоцена в Северо-Восточной Азии и динамики трансберингийского генетического обмена".

Расширение географического ареала

Предыдущие исследования ограничивали ареал даляньской лошади северо-восточным Китаем, но новые данные указывают на гораздо более широкий ареал. Ископаемые находки в Якутии и южной Сибири свидетельствуют о том, что даляньские лошади, вероятно, бродили по северному Китаю, на северо-запад в Сибирь и на северо-восток в Якутию в позднем плейстоцене.

"В свете пространственно-временного совпадения ареалов обитания лошадей из Даляня и северо-восточной Сибири, а также задокументированного генного потока между ними, наши результаты предполагают, что лошади из Даляня, вероятно, служили каналом для проникновения восточно-берингийского происхождения в генофонд северо-восточной Сибири", - заявили ученые.

Отмечается, что это расширение географического охвата переписывает историю миграции лошадей по Евразии, подчеркивая, что лошадь из Даляня - это не просто местная диковинка. Она сыграла ключевую роль в формировании генетического состава современных лошадей.

Роль диеты и климата в вымирании

Несмотря на свою генетическую значимость, лошадь из Даляня в конечном итоге исчезла. Анализ стабильных изотопов выявил узкоспециализированную пастбищную диету, которая затрудняла адаптацию к изменениям окружающей среды.

"Специализированная пищевая ниша лошадей из Даляня ограничивала их способность адаптироваться к быстрым изменениям окружающей среды в позднем плейстоцене, что в конечном итоге способствовало их вымиранию", - сказано в исследовании.

Интересно, что в конце плейстоцена, около 40 000 лет назад, климат изменился: сухие луга сменились болотами и торфяниками, что ограничило доступность корма. В сочетании с крупными размерами и ограниченной экологической пластичностью, далянская лошадь не смогла пережить эти изменения. Ее вымирание отражает вымирание других крупных травоядных животных той эпохи, включая североамериканских лошадей и гигантских верблюдов.

Новости науки

Ученые исследовали астероид "Дональд Йоханссон" и обнаружили, что он вращается вокруг двух осей, из-за чего колеблется при движении по Солнечной системе.

Они сделали это открытие с помощью космического аппарата NASA "Люси". Отмечается, что пролет мимо астероида является испытанием этого космического аппарата, названного в честь человека, открывшего "Люси" - одну из древнейших найденных предков человека, что вдохновило ученых на название миссии.

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