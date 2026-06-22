Смена тактики не помогает: украинские дроны срывают штурмы россиян на Донбассе, – обозреватель Forbes

Даже если россиянам удается занять передовые позиции, логистическое обеспечение таких точек быстро уничтожается беспилотниками, после чего украинские войска зачищают эти территории в ходе контратак.

Российская армия сталкивается со значительными трудностями при попытках прорвать украинскую оборону, несмотря на постоянные изменения в тактике проведения наземных штурмов. Как отмечает обозреватель Forbes Викрам Миттал, способность оккупационных войск проводить успешные наступательные операции стабильно снижается.

Украинские подразделения с помощью беспилотников эффективно выявляют и уничтожают врага, зачастую сводя на нет любые попытки продвижения. В ответ на высокие потери во время масштабных бронетанковых атак Россия начала экспериментировать с форматами наступления: от инфильтрации небольшими группами до так называемых "гибридных" механизированных штурмов с использованием легкой техники.

Сначала оккупанты отказались от массированных атак в советском стиле в пользу просачивания мелкими группами. За последний год размер таких штурмовых подразделений сократился со взвода до отделений, а сейчас российские войска все чаще применяют тактику парной инфильтрации. Несколько таких пар выдвигаются одновременно с расчетом, что хотя бы часть из них сможет закрепиться на позициях.

Видео дня

Однако украинские операторы дронов успешно обнаруживают даже такие небольшие цели. Даже если россиянам удается создать передовую позицию, логистическое обеспечение таких точек быстро уничтожается беспилотниками, после чего украинские силы зачищают эти территории в ходе контратак.

Осознав неэффективность небольших групп, российское командование попыталось вернуться к более массовым штурмам, но в гибридном формате. Такие атаки сочетают использование традиционной бронетехники с лёгкими коммерческими транспортными средствами, в частности мотоциклами и квадроциклами, для обеспечения максимальной скорости передвижения.

Однако главной проблемой для РФ остается привязка к дорогам, которые круглосуточно отслеживаются украинскими разведывательными БПЛА. После обнаружения колонны украинские военные массированно применяют ударные дроны, уничтожая технику и живую силу ещё до того, как они достигают украинских оборонительных линий.

Аналитик констатирует, что Россия оказалась в сложном положении: неспособность захватывать новые территории при высоком уровне потерь вынуждает оккупантов переходить к стратегической обороне. Войска РФ сосредотачиваются на возведении инженерных заграждений и внедрении средств радиоэлектронной борьбы, пытаясь выиграть время до возможного изменения технологического баланса на поле боя.

Ситуация на поле боя

Напомним, оккупационные войска лишились возможности эксплуатировать Мариупольский торговый порт в результате ликвидации его объектов критической инфраструктуры. По сообщению военных, успешное поражение объекта стало результатом совместной спецоперации, проведенной совместно с Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, Центром специальных операций "А" СБУ и Силами беспилотных систем.

Ранее российское командование приступило к выводу своих подразделений с одного из ключевых участков фронта из-за высокой интенсивности ударов украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), позиции покидают военнослужащие 337-го воздушно-десантного полка РФ, поскольку логистическое обеспечение подразделений на косе полностью заблокировано. Российские военные остались без поставок боеприпасов, топлива и продовольствия, что на фоне стремительного роста потерь лишило их возможности эффективно удерживать оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: