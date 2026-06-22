Оккупанты вводят веерные отключения электроэнергии и выключают уличное освещение в Крыму

Сложная ситуация в энергосистеме полуострова возникла после того, как в ночь на 21 июня часть Крыма осталась без электричества в результате технологических повреждений, полученных во время воздушной атаки.

Во временно оккупированном Россией Крыму из-за масштабных сбоев и аварий на энергосетях вводятся жесткие графики отключения электроэнергии. Отключения электроэнергии охватили населенные пункты в северо-западной, центральной и южной частях полуострова, что автоматически привело к частичному прекращению водоснабжения из-за остановки насосных станций.

По сообщениям "Крымэнерго", оккупационная администрация Севастополя, Алушты, Джанкоя, а также нескольких административных районов уже обнародовала подробные графики, согласно которым гражданское население будет оставаться без света каждые три часа.

Сложная ситуация в энергосистеме полуострова возникла после того, как в ночь на 21 июня часть Крыма была обесточена в результате технологических повреждений во время воздушной атаки. Местные представители оккупационных властей призвали жителей максимально ограничить потребление электроэнергии на время ликвидации последствий, а в некоторых городах и селах приняли решение о полном отключении уличного освещения в целях экономии ресурса. В настоящее время в отдельных районах свет будут подавать по схеме "три через три", тогда как в других муниципалитетах конкретные часы ограничений еще согласовываются с профильными службами.

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"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до сведения жителей после согласования с профильными службами", – сообщил заместитель российского главы Черноморского района Андрей Шатиренко.

Параллельно в сети появились фотографии последствий возгорания на Таврической ТЭС под Симферополем. Официальные структуры страны-агрессора не подтверждали факт поражения теплоэлектростанции, а Силы обороны Украины не заявляли о своей непосредственной причастности к этому инциденту. В то же время Министерство обороны Украины, комментируя недавние успешные огневые удары по военным и инфраструктурным объектам на оккупированной территории, иронично объявило об официальном "закрытии туристического сезона" на полуострове.

Взрывы в Крыму

Накануне сообщалось, что в порту временно оккупированной Керчи возник масштабный пожар на объектах морской инфраструктуры для транспортировки нефти, который вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников. Последствия пожара были четко зафиксированы из космоса, а облако дыма от возгорания частично закрыло Крымский мост. В результате удара загорелся комплекс, обеспечивающий перевалку мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов. Огонь распространился на 4–5 топливных емкостей из 7, имеющихся на территории предприятия "ТЕС-Терминал".

Отметим, что Украина предпринимает попытки изолировать временно оккупированный Крым с помощью новых беспилотных летательных аппаратов, способных наносить удары на расстоянии более 110 километров. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи топлива гражданскому населению на территории полуострова. Согласно его заявлению, топливные ресурсы будут отпускаться исключительно государственным учреждениям, отвечающим за функционирование и безопасность региона.

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