Жители самой счастливой страны в мире произносят эти 4 фразы каждый день

Даже если вы вне себя от радости, не стоит хвастаться этим перед окружающими.

Согласно Всемирному докладу о счастье ООН, Финляндия занимает первое место в мире по уровню счастья и удерживает свою позицию самой счастливой страны последние шесть лет.

Как пишет YourTango, в стремлении лучше понять, что заставляет финнов чувствовать себя так хорошо, исследователь и психолог Франк Мартела изучил культуру счастья в Финляндии.

Он назвал четыре фразы, которые жители Финляндии используют каждый день.

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1. "Счастье любит тишину"

Даже если вы вне себя от радости, не стоит хвастаться этим перед окружающими. Сравнение – это вор радости. Слишком частое сравнение может привести к чувству неуверенности и несчастья. 73% респондентов опроса YourTango сообщили о связи между культурой сравнения и депрессией или другими проблемами психического здоровья.

2. "Пессимист никогда не разочаровывается"

Жизнь всегда будет полна препятствий и неудач, и наш путь не всегда будет выглядеть так, как мы хотим или ожидаем. При этом чем лучше мы морально подготовлены к тому, что не всё пойдёт так, как нам хочется, тем больше инструментов у нас есть для управления тем, что у нас есть, и для улучшения этого.

3. "Каждый – кузнец своего собственного счастья"

Каждый человек несет ответственность за свое счастье. Это то, что мы создаем, а не то, что нам просто дается.

Мартела также объясняет, что, хотя наше счастье зависит от нас как от отдельных личностей, подход, основанный на взаимопомощи, по-прежнему чрезвычайно важен. Нам всем нужна эмоциональная и практическая поддержка от окружающих нас людей, чтобы по-настоящему процветать. Финляндия – пример страны со множеством встроенных систем социальной защиты, которые помогают людям поддерживать высокий уровень жизни.

4. "У кого-то есть счастье, у всех есть лето"

Эта фраза отражает естественные взлеты и падения жизни. Отпуская то, что мы не можем контролировать, мы можем больше присутствовать в настоящем, что само по себе является формой счастья. И все же, как бы ни была трудна жизнь или как бы долго ни длилась зима нашей души, времена года всегда меняются, и всегда приходит лето.

Ранее УНИАН писал, что путь к настоящему счастью не всегда сопровождается положительными эмоциями. Психологи утверждают, что перед обретением внутренней гармонии люди нередко проходят через сложный период сомнений, тревог и переосмысления собственной жизни.

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