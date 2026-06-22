Этот камень стоит до 5000 долларов за грамм: его может найти каждый

В случае исключительно ценных находок их судьба может решаться не только теми, кто их обнаружил, но и государственными учреждениями.

Метеориты всегда привлекают внимание не только любителей астрономии, но и обычных наблюдателей, которые задаются вопросом, что произойдет, если фрагмент космического камня упадет им под ноги. Сколько можно заработать на такой находке и какие есть нюансы – рассказывает портал rynekzdrowia.pl.

Метеориты представляют значительную коллекционную и научную ценность. Некоторые из них, из-за своего химического состава и происхождения, могут быть очень дорогими – намного ценнее золота.

Как подчеркивает Стефан Декер, директор музея метеоритов и торговец такими образцами, стоимость метеоритов может варьироваться от приблизительно 1 до 5000 евро (250 000 гривень) за грамм. Для сравнения, текущая цена одного грамма золота 999 пробы составляет приблизительно 120 евро (6000 гривень по курсу НБУ).

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Не каждый метеорит ценен

На ценность метеорита влияют несколько ключевых факторов, определяющих его привлекательность для коллекционеров и ученых. Наиболее важными факторами являются химический и минеральный состав породы, степень её сохранности, свежесть находки и редкость конкретного типа метеорита. Именно сочетание этих характеристик позволяет некоторым фрагментам космических камней продаваться по заоблачным ценам на рынке коллекционеров.

Наиболее востребованы редкие метеориты, содержащие необычные минералы, или фрагменты, происходящие с Луны или Марса.

Найденный метеорит не всегда принадлежит нашедшему его

Чаще всего действует правило, согласно которому метеорит принадлежит лицу, на чью собственность или общественную землю упал фрагмент космического камня.

Однако во многих странах существует важное исключение: если находка признана представляющей исключительную научную ценность, власти могут конфисковать её как государственную собственность.

Ранее ученые вскрыли метеорит, происходящий с Марса, и обнаружили несколько кристаллов минерала, который ранее никогда не находили в марсианских образцах.

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