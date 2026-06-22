'Луческу – палач моей карьеры': Худжамов в подкасте Дениса Бойко о 'Шахтере', Мариуполе, собственном бизнесе и работе тренером

Гостем нового выпуска подкаста на YouTube-шоу Дениса Бойко стал бывший вратарь "Шахтера", "Мариуполя" и национальной сборной Украины, а ныне тренер вратарей национальной команды Рустам Худжамов. Он рассказал о завершении профессиональной карьеры, тренерской работе, собственном бизнесе по производству вратарских перчаток и важнейших этапах своего футбольного пути.

"Такие люди меняют атмосферу в раздевалке": об Анатолии Трубине, Андрее Ярмоленко и работе тренера

Сейчас Рустам Худжамов работает тренером вратарей национальной сборной, поэтому продолжает внимательно следить за развитием украинских футболистов. В частности, он отмечает прогресс вратаря сборной Украины Анатолия Трубина после перехода из "Шахтера" в португальскую "Бенфику":

""Бенфика" подходит к выбору футболистов очень тщательно".

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Также Рустам обратил внимание на профессиональный подход молодого поколения футболистов:

"Это поколение совершенно иное в плане профессионального подхода: сон, питание и так далее".

Отдельно тренер вспомнил о возвращении Андрея Ярмоленко в расположение национальной сборной Украины и объяснил, почему опытные футболисты играют особую роль в коллективе:

"Когда главный тренер в раздевалке сказал всё перед выходом на поле, Андрей попросил сказать несколько слов и выступил со своей речью. Это колоссальный опыт и человеческие качества, которые влияют на коллектив. Такие люди, когда появляются в раздевалке, меняют общую атмосферу".

Оценивая выступление сборной Украины на Евро-2024, Рустам Худжамов предположил, что команде, возможно, не хватило психологической устойчивости в решающие моменты.

"По моим впечатлениям, возможно, перегорели. Наши болельщики очень старались нас поддерживать, но не могли перекричать 45 тысяч румын. Не хватило спокойствия, хладнокровия. Психология и ментальность в футболе на первом месте".

Как травма изменила жизнь Рустама Худжамова

Профессиональная карьера Рустама Худжамова завершилась внезапно из-за последствий травмы, которая преследовала его ещё с юных лет. Вратарь вспоминает: проблемы с коленом начались ещё в 13 лет после повреждения мениска, а впоследствии только ухудшались.

"Моя карьера закончилась очень резко. Я понимал, что не могу дать никаких надежд, потому что мне было очень трудно ходить, я не мог подняться даже на второй этаж. В общем, мне когда-то говорили, что я смогу доиграть максимум до 33 лет".

Руслан рассказал, что некоторое время тренировался даже с поврежденным мениском, однако с годами травма давала о себе знать все сильнее. Символично, что последний матч в карьере он провел в составе "Мариуполя" против киевского "Динамо".

После завершения выступлений бывший вратарь почти два с половиной года находился вне профессионального футбола. В этот период работал на телевидении, уделял больше времени семье и детям, однако привыкнуть к новой жизни оказалось непросто:

"Колено сказало: нет, стоп, это финиш. Я верю в то, что всё в жизни происходит вовремя".

Самыми сложными, по словам Худжамова, стали первые месяцы после завершения карьеры.

"Полгода было очень тяжело, меня разрывало изнутри. Спал по два-три часа в сутки. Оставалась боль, которая становилась главным чувством – что ты закончил карьеру и хочешь вернуться. Ты просыпаешься и думаешь, что проспал свою тренировку".

Вернуться в футбол удалось уже в новой роли. Однажды Худжамов получил неожиданный звонок с предложением встретиться, после чего начался его тренерский путь в "Полесье".

"Геннадий Владиславович решил, что я буду тренером первой команды. Это было непросто, потому что ребята оценивали меня уже в новой роли. Хотелось подсказать, помочь. Первые три недели были очень тяжелыми".

От идеи до собственного бренда вратарских перчаток

Помимо футбольной карьеры и тренерской работы, Рустам Худжамов уже много лет развивает собственный бренд вратарских перчаток. Признается: сначала вообще видел себя в другой сфере.

"Я думал, что буду ресторатором, стоять и нарезать шалот".

Идея собственного бизнеса появилась неожиданно. По словам Рустама Худжамова, однажды вечером перед сном он задумался о создании качественных вратарских перчаток, после чего начал искать возможности для реализации замысла.

Вратарь нашёл партнёра, выделил стартовый бюджет и заказал первую партию продукции.

"Было две модели, всего 200 пар. Я вложил 8000 долларов".

Впрочем, первый опыт оказался далёким от идеала. Он рассказал, что первая партия перчаток не оправдала ожиданий, а впоследствии сотрудничество с партнёром прекратилось.

"Мне хотелось это изменить, потому что я всё пропускал через внутренний фильтр".

В итоге увлечение вратарской экипировкой переросло в собственное дело, которое продолжает развиваться и сегодня.

"Мы никогда не знаем, куда ведет нас дорога": о главных этапах футбольного пути

Рустам Худжамов родился в Киевской области. В детстве занимался спортивной гимнастикой, затем боксом, а позже попробовал себя в футболе. Именно тогда будущий вратарь попал в структуру киевского "Динамо".

"Я просто не хотел бегать. Думаю: встану там, постою. Ведь никогда не знаешь, чем закончится твое решение".

В системе "Динамо" Рустам Худжамов прошел путь от юношеских команд до второй команды клуба, а после завершения аренды отправился на сборы в Турцию. Впоследствии он подписал контракт с ФК "Харьков", где, по его словам, сформировался как профессиональный футболист.

"Период в Харькове – один из лучших в моей жизни с игровой точки зрения".

Успешные выступления привлекли внимание донецкого "Шахтера", который пригласил вратаря в свои ряды. Переход стал важным шагом в карьере и кардинально изменил его жизнь.

"Финансовые условия улучшились в 8–9 раз. Было очень трудно не потерять голову".

Однако закрепиться в основном составе одного из сильнейших клубов страны оказалось непросто. В тот период команду возглавлял Мирча Луческу, который привёл "Шахтёр" к многочисленным титулам и победе в Кубке УЕФА, а конкуренция за место в составе была чрезвычайно высокой.

Худжамов признается, что его отношения с румынским тренером были сложными. По словам вратаря, Луческу откровенно говорил о недоверии.

"Луческу сказал мне в лицо, что я неудачник".

Оценивая тот период сегодня, Худжамов эмоционально подытоживает:

"Луческу – палач моей карьеры".

После различных этапов футбольного пути особое место в сердце вратаря занял именно "Мариуполь". Там он не только получил игровую практику, но и по-новому открыл себя как футболиста.

"Мариуполь" – однозначно мой самый родной клуб, в котором я по-новому открыл себя".

Оглядываясь сегодня на свою карьеру, Рустам не жалеет ни об одном из своих решений и убежден, что даже сложные моменты были важной частью его истории.

"Мы никогда не знаем, куда нас ведёт наш путь, я бы ничего не менял".

Напомним, что интервью с Рустамом Худжамовым вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-вратарь сборной Украины Денис Бойко. Здесь – честные беседы с творцами украинского спорта.

Посмотреть полный выпуск можно на YouTube-канале Дениса Бойко по ссылке или в плеере ниже.

Новые эпизоды проекта выходят еженедельно.

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