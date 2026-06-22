Этот "дедовский" метод помог навсегда решить надоевшую проблему.

Если вы знаете, что в вашем саду обитают улитки и слизни, то, вероятно, уже неоднократно пытались найти способы борьбы с вездесущими вредителями. В итоге лучшее средство от слизней было найдено в аптеке, стоило буквально три копейки, а результат дало потрясающий. Рассказываем, что это и как применять.

Как избавиться от слизней на участке - проверенный метод

Вы можете удивиться, но то самое средство от слизней, которое действительно способно прогнать незваных гостей, продается в любой аптеке и стоит очень дешево. Это обыкновенный косметический вазелин, причем, совершенно не важно, какого производителя. Все, что вам нужно сделать - это щедро обмазать края грядки, и тогда слизни не смогут добраться до растений - будут соскальзывать и падать на землю. Естественно, такой метод подойдет только тем садоводам, которые не высаживают культуры прямо на грядку, а размещают их в горшках или хотя бы сооружают бортики из разных материалов для своих посадок. Если же растения находятся прямо в земле, то вазелин использовать не получится - вам просто нечего будет им мазать.

Это же средство от улиток и слизней помогает и для комнатных цветов в горшках, которые могут стоять на веранде, например. Может так случиться, что вредители не сумеют атаковать саженцы на грядках и пойдут в наступление в сторону комнатных цветов. Чтобы этого не случилось, смажьте вазелином горшки с растениями заранее, отрезав слизням любые возможности порчи имущества.

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Важно, что вазелин - это не то, что мгновенно убивает слизней, соответственно, такой способ подходит, если вам нужны экологичные и безопасные для живых существ пути, как от них избавиться. Более того - можно также принимать превентивные меры, чтобы улитки не появлялись в саду. Например, не стоит поливать растения вечером, так как именно в это время суток слизни приходят на участок. Желательно проводить такие процедуры ранним утром - за день влага успеет впитаться в почву и грядки уже не будут такими привлекательными для слизней.

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