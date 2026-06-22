Украина демонстрирует Западу, как недорогие датчики могут стать ключом к защите воздушного пространства, – BI

Современные войны быстро истощают запасы вооружений, поэтому наряду с высокотехнологичными системами необходимы и более дешёвые.

Украина демонстрирует западным странам, как недорогие акустические датчики могут усилить противовоздушную оборону против дронов. Опыт войны в Украине показал, что традиционные системы обнаружения имеют ограничения в борьбе с беспилотниками, летающими на малых высотах, поэтому армии союзников все внимательнее изучают украинские решения, пишет Business Insider.

Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер заявил: "Для целей противовоздушной обороны нам нужно вновь инвестировать в тот спектр датчиков, который нам необходим". По его словам, "некоторые из них для многих западных стран являются совершенно новыми".

Стрингер подчеркнул, что странам Запада необходимо иметь на вооружении простые и недорогие акустические датчики – системы на основе микрофонов, которые улавливают звук дронов и помогают их обнаруживать. По его словам, такие решения уже используются в Украине наряду с более сложными и современными средствами наблюдения.

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Руководитель Латвийского центра компетенций автономных систем майор Модрис Кайришс отметил, что традиционные системы ПВО были рассчитаны прежде всего на самолеты и ракеты, которые летают на больших высотах и с более высокой скоростью, что создает трудности при обнаружении беспилотников на очень малых высотах. По его словам, Западу необходимо "перестроить нашу систему, установить гораздо больше дополнительных датчиков", а эффективность обороны зависит не только от количества, но и от разнообразия средств.

Ведущий эксперт по воздушной войне британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк отмечает, что эффективная система ПВО "требует многоуровневого развертывания различных типов средств противовоздушной и противоракетной обороны вокруг объекта или территории, которые необходимо защитить". Это включает как дорогостоящие высокотехнологичные перехватчики, так и более дешёвые системы, созданные для противодействия дронам.

Пример Украины

Украина, как отмечается в издании, уже применяет сети недорогих датчиков, в частности акустических, которые обнаруживают дроны по звуку и стоят значительно дешевле военных радаров. Они являются частью многоуровневой системы ПВО и помогают своевременно фиксировать приближение беспилотников.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО по операциям Том Гоффус отметил, что "фактически Украина покрывает акустическими датчиками всю территорию страны на высотах до 1000 метров" менее чем за 54 млн долларов.

"То, что они делают с помощью этого, просто невероятно", – сказал он.

Страны Балтии, являющиеся членами НАТО и граничащие с Россией, уже объявили о закупке или готовятся к приобретению акустических сенсорных систем, ссылаясь на уроки войны в Украине. В то же время еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что у Запада ограниченные возможности по обнаружению дронов: европейские радары хорошо фиксируют самолеты и ракеты, но не видят четко беспилотники на очень малых высотах.

Опыт войны в Украине подтвердил, что современные конфликты могут быстро истощать запасы вооружений, поэтому западным странам нужны большие резервы более дешевых систем наряду с передовым вооружением.

Стрингер подчеркнул, что ответ Запада должен "находиться в правильной точке того, что мы называем кривой стоимости". По его словам, использование ракет стоимостью в миллионы долларов против значительно более дешевых дронов является экономически "нежизнеспособным" в длительной воздушной войне. В качестве примера он привел дроны Shahed стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов и американские ракеты-перехватчики Patriot (PAC-3), которые стоят примерно 3,7 млн долларов за единицу.

Отдельно Стрингер подчеркнул, что даже в условиях новых угроз превосходство в воздухе остается ключевым условием для действий войск.

"Превосходство в воздухе все равно нужно обеспечивать. Способы его достижения могут меняться, но именно оно остается фундаментом, на котором действуют все объединенные силы. Если вы не способны обеспечить доступ и свободу маневра, необходимые вашим войскам, то потерпите неудачу", – сказал он, добавив, что новые датчики могут стать частью этого решения.

Изменение подходов к противовоздушной обороне

Ранее заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер заявлял, что применение дешевых дронов разрушает старые стратегии Запада в сфере ПВО. По его словам, традиционный подход к противовоздушной обороне, опирающийся на дорогие ракеты и истребители, больше не является жизнеспособным. Также отмечалось, что Запад начинает активнее использовать украинский опыт борьбы с беспилотниками.

Кроме того, западные эксперты отмечали, что Украина более эффективно, чем США, сбивает дешевые дроны. Отмечалось, что Украина разработала дроны-перехватчики, стоимость которых составляет от 3 до 5 тысяч долларов.

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