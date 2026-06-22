Реформа профессионального образования на деле: как Интерпайп Пинчука меняет ПТУ в Днепре

Через несколько недель в Украине начнётся кампания по приёму в учреждения профессионального образования. Накануне нового набора журнал Forbes проанализировал изменения в профтехобразовании за последний год и привел опыт компании "Интерпайп" Виктора Пинчука как один из примеров эффективного сотрудничества бизнеса и учебных заведений.

Более шести лет компания совместно с городскими властями Днепра развивает систему подготовки будущих рабочих и инженеров. В ее основе - два образовательных маршрута: от школьных уроков труда через профессиональное образование к работе на современном производстве, а также от интереса к точным наукам к получению инженерной профессии.

"Первый маршрут начинается с кабинетов труда, где у ребенка формируется базовый интерес к рабочей профессии. Далее - обучение в профтехзаведении и работа на производстве. Второй маршрут предполагает интерес к физике и информатике, дальнейшее обучение в вузе и получение профессии инженера-мехатроника", - рассказала директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.

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За это время в Днепре создано 21 современная учебная площадка. Среди них - восемь обновленных кабинетов труда в школах и три новые лаборатории в Профессиональном колледже № 2. Они оснащены оборудованием, максимально приближенным к тому, что используется на производстве.

"Во время практического обучения студенты работают в условиях, максимально приближенных к реальным условиям предприятия. Это обеспечивает более высокое качество подготовки и более быстрое трудоустройство выпускников. Для многих компаний это уже не вопрос социальной ответственности, а вопроса собственной кадровой устойчивости", - отметил и.о. директора Профессионального колледжа № 2 Александр Аджимян.

Фото Интерпайп 22 июня 2026
Фото Интерпайп 22 июня 2026
Фото Интерпайп 22 июня 2026
Фото Интерпайп 22 июня 2026
Фото Интерпайп 22 июня 2026
Фото Интерпайп 22 июня 2026

Помимо развития учебной инфраструктуры, "Интерпайп" проводит для школьников и студентов экскурсии на производство, организует технические соревнования, конкурсы и образовательные курсы. В целом созданная компанией образовательная экосистема охватывает более 13 тысяч детей и молодых людей.

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