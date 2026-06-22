Реформа профессионального образования на деле: как Интерпайп Пинчука меняет ПТУ в Днепре

Уже более шести лет компания совместно с городскими властями Днепра развивает систему подготовки будущих рабочих и инженеров.

Через несколько недель в Украине начнётся кампания по приёму в учреждения профессионального образования. Накануне нового набора журнал Forbes проанализировал изменения в профтехобразовании за последний год и привел опыт компании "Интерпайп" Виктора Пинчука как один из примеров эффективного сотрудничества бизнеса и учебных заведений.

Более шести лет компания совместно с городскими властями Днепра развивает систему подготовки будущих рабочих и инженеров. В ее основе - два образовательных маршрута: от школьных уроков труда через профессиональное образование к работе на современном производстве, а также от интереса к точным наукам к получению инженерной профессии.

"Первый маршрут начинается с кабинетов труда, где у ребенка формируется базовый интерес к рабочей профессии. Далее - обучение в профтехзаведении и работа на производстве. Второй маршрут предполагает интерес к физике и информатике, дальнейшее обучение в вузе и получение профессии инженера-мехатроника", - рассказала директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.

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За это время в Днепре создано 21 современная учебная площадка. Среди них - восемь обновленных кабинетов труда в школах и три новые лаборатории в Профессиональном колледже № 2. Они оснащены оборудованием, максимально приближенным к тому, что используется на производстве.

"Во время практического обучения студенты работают в условиях, максимально приближенных к реальным условиям предприятия. Это обеспечивает более высокое качество подготовки и более быстрое трудоустройство выпускников. Для многих компаний это уже не вопрос социальной ответственности, а вопроса собственной кадровой устойчивости", - отметил и.о. директора Профессионального колледжа № 2 Александр Аджимян.

Помимо развития учебной инфраструктуры, "Интерпайп" проводит для школьников и студентов экскурсии на производство, организует технические соревнования, конкурсы и образовательные курсы. В целом созданная компанией образовательная экосистема охватывает более 13 тысяч детей и молодых людей.

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