В оккупированном Крыму объявили, что все детские лагеря закроют до конца лета

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей на отдых.

На территории оккупированного Крыма до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение на отдых в детских лагерях. Об этом сообщил в Telegram назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

"На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности", – написал он.

Аксенов подчеркнул, что соответствующий указ уже принят, и призвал отнестись "с пониманием" к введенным ограничениям.

Видео дня

"В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности", – добавил он, не уточнив, впрочем, с чем это связано.

В комментариях пользователь Александр негодует: "Почему вокруг Крыма тишина? По новостям молчок, в стране с какой то там армией в мире, 3 миллиона человек почти уже в блокаде. Почему Зеленский диктует кто и как будет или не будет отдыхать в Крыму? Почему вокруг Крыма вакуум?".

Есть и глупые надежды от Василия Филатова, который рассчитывает, что к 1 сентября не будет "этого геополитического недоразумения под названием "Украинское государство""". Здесь главное – ему понять, что полуостров может стать островом.

В комментариях Яна более реалистично смотрит на мир. "Уважаемые нытики, я вам больше скажу! Скорее всего дальше будет дистанционка в учебных заведениях. А решение правильное", – написала она.

Провокация с автобусом в Брянской области

Как сообщал УНИАН, и. о. губернатора Брянской области РФ Егор Ковальчук 17 июня заявил, что якобы украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси, которая ехала из Гомеля в Геленджик на отдых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на автобус – это российская провокация. По его словам, все, в том числе международные эксперты, признали, что дрон не был украинским. Он подчеркнул, что россияне будут и в дальнейшем устраивать провокации, чтобы втянуть народ Беларуси в войну с Украиной.

Служба безопасности Украины перехватила российский документ, в котором отрицается удар украинских дронов по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ. Речь идет об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". В сводке отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района украинских БПЛА не было.

Вас также могут заинтересовать новости: