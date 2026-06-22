Минфин США временно разрешил продажу иранской нефти: что изменится

Иран взял на себя обязательство обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе.

Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, дающую право на добычу, поставку и продажу иранской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети Х.

По его словам, в рамках продолжающихся плодотворных переговоров в Швейцарии Иран взял на себя обязательство обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну.

"В рамках этого соглашения Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти", – отметил Бессент.

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Отметим, что это решение увеличит глобальное предложение нефти в мире, а также поможет успокоить рынки и снизить цену на "черное золото".

Переговоры США и Ирана – последние новости

22 июня в Швейцарии завершился первый раунд переговоров между представителями США и Ирана. Тогда сообщалось, что стороны договорились о механизме прекращения боевых действий в Ливане и открыли канал связи, чтобы обеспечить безопасное прохождение торговых судов через спорный пролив.

На этом фоне цены на нефть марки Brent снизились после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тогда отметил, что страна получила исключения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, размораживание части заблокированных активов, а также запуск программы восстановления и развития Ирана.

Такое развитие событий позволит вернуть на международные рынки почти 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что существенно увеличит глобальное предложение в условиях умеренного роста спроса и снизит цену на "черное золото".

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