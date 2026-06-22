Россияне усилили давление на Славянск и Краматорск: тысячи жителей покидают города, - NYT

Цель действий российских сил – максимально приблизиться к городам, чтобы установить огневой контроль над логистическими маршрутами и вынудить украинские гарнизоны отступить путем полного разрушения населенных пунктов.

Последние крупные укрепленные центры Донецкой области, находящиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск – оказались под интенсивными ударами российских управляемых авиабомб и беспилотников.

Как сообщает издание The New York Times, несмотря на стабилизацию линии фронта на других направлениях и активизацию украинских дальнобойных ударов, ситуация на Донбассе остается критической из-за значительного превосходства российских сил в живой силе и огневых средствах. Российские подразделения уже вошли в Константиновку, а Дружковка подверглась масштабным разрушениям, что делает Славянск и Краматорск ключевыми опорными пунктами украинской обороны в регионе.

Несмотря на то, что непосредственной угрозы захвата городов пока нет, приближение линии боевого столкновения позволяет российской армии регулярно применять сверхтяжелые боеприпасы, в частности трехтонные авиабомбы.

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Применение такого оружия приводит к полному уничтожению городских кварталов и гражданской инфраструктуры, вынуждая тысячи местных жителей уезжать в западные регионы страны. По данным местных администраций, только в апреле Славянск еженедельно покидали около тысячи граждан, в результате чего население города сократилось до менее чем 44 тысяч человек.

Украинские военные отмечают, что целью действий российских сил является максимальное приближение к городам для установления огневого контроля над логистическими маршрутами и принуждения украинских гарнизонов к отступлению путем полного разрушения населенных пунктов.

Для противодействия атакам FPV-дронов на дорогах и улицах городов массово устанавливают специальные антидроновые сетки. В то же время медицинские учреждения региона продолжают функционировать в условиях постоянной опасности и готовятся к возможному ухудшению ситуации: из-за повреждений уже закрыто родильное отделение в Славянске, а главный корпус больницы переоборудуют для работы в автономном режиме.

Эвакуация гражданского населения, которую координируют гуманитарные организации и полиция, пока остается преимущественно добровольной. Главным транзитным хабом для перемещенных лиц из Донецкой области стал город Лозовая в Харьковской области, куда ежедневно прибывают автобусы с беженцами.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, соучредитель и аналитик мониторингового проекта DeepState Роман Погорилый сообщил, что на стратегическом уровне линию фронта в российско-украинской войне в целом удалось стабилизировать, однако на некоторых направлениях ситуация остается сложной. По его оценке, общая ситуация на фронте стабилизирована, однако на тактическом уровне фиксируются потери позиций, в частности украинские силы теряют контроль над Константиновкой. Аналитик также добавил, что российские войска продолжают оказывать активное давление в районах Гуляйполя, Лимана, а также на Славянском направлении.

Ранее сообщалось, что Херсон и прилегающие населенные пункты оказались в зоне сплошного поражения из-за ежедневных массированных атак российских войск с использованием ударных беспилотников различных модификаций. Как отметил представитель 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль, только за неделю с 8 по 14 июня российская сторона выпустила по городу почти две тысячи дронов. По его словам, оккупационные войска применяют тактику концентрированных ударов по конкретным городским районам, осуществляют целенаправленные атаки на гражданский транспорт и автомобили скорой медицинской помощи, а также уничтожают с помощью беспилотных аппаратов жилые дома.

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