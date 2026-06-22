За неделю ДТЭК вернул свет 400 тысячам семей после вражеских атак

В течение недели энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение в домах 400 тысяч семей после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 15 по 21 июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 530 населенных пунктов, оставшихся без света в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более чем 400 тысяч семей", – говорится в нем.

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Отмечается, что больше всего восстановлений было в Днепропетровской области. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение в 150,6 тысяч домов.

В то же время в Киеве за неделю энергетикам удалось восстановить электроснабжение в домах более 140 тысяч семей после массированной вражеской атаки 15 июня.

Также в течение недели энергетики восстановили электроснабжение более чем в 111 тысячах домов в Донецкой области.

Напомним, в течение прошлой недели энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение в домах почти 300 тысяч семей после вражеских обстрелов.

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