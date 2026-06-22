'Это русская рулетка': в ЕС идут на отчаянный шаг ради добычи полезных ископаемых

Еврокомиссия планирует пересмотреть ключевой закон, чтобы разрешить ведение водоемких горнодобывающих работ в регионах, страдающих от засухи.

Европейская комиссия планирует пересмотреть флагманский закон ЕС об охране водных ресурсов, чтобы ускорить разработку месторождений важнейших минералов, несмотря на то что многие из них находятся в регионах, испытывающих дефицит воды.

Издание The Guardian пишет, что горнодобывающая промышленность крайне водоемкая отрасль, поэтому в регионах с дефицитом воды могут усугубиться проблемы с и без того перегруженными реками, водоносными горизонтами и системами водоснабжения.

Анализ и картографирование, проведенные организацией Watershed Investigations, показали, что более половины из 33 запланированных новых или расширяемых рудников, обозначенных как "стратегические проекты" в соответствии с Законом ЕС о критически важных сырьевых материалах, расположены в районах, которые, согласно спутниковым данным NASA, за последние два десятилетия пострадали из-за засухи. По данным ЕС, почти половина из них находится в зонах, где в последние три месяца наблюдались засушливые условия, а четверть – в регионах, считающихся испытывающими дефицит воды.

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С 2010 года мировой спрос на критически важные минералы утроился, поскольку страны ведут гонку по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта, электромобилей, технологий возобновляемой энергетики и оборонных систем. Ожидается, что к 2030 году он снова увеличится более чем вдвое, а потребность в графите, литии и кобальте, по прогнозам, к 2050 году вырастет почти на 500% по сравнению с уровнем 2020 года.

Обеспокоенный своей зависимостью от импорта, ЕС присвоил 47 проектам в сфере добычи, переработки и вторичной переработки статус "стратегических проектов", в том числе 33 горнодобывающим предприятиям. Этот статус обеспечивает проектам на территории ЕС ускоренное прохождение процедур получения разрешений и призван ускорить их развитие.

Кроме того, Брюссель также готовится к пересмотру Рамочной директивы по водным ресурсам – ключевого закона ЕС, защищающего реки, подземные воды и водно-болотные угодья, – для устранения препятствий при получении разрешений и улучшения доступа к стратегическим минералам.

Экологические организации опасаются, что предлагаемые изменения могут ослабить меры защиты, однако отраслевая ассоциация отвергает эти предположения и настаивает на том, что это "не разрешение на загрязнение".

Добыча ископаемых в Европе - последние новости

Европейский союз намерен предложить США партнерство в области критически важных минералов, чтобы ограничить влияние Китая.

При этом сообщалось, что в Восточной Европе обнаружено большое месторождение сурьмы, критически важного металла для обороны. Кроме того, в марте компания Rare Earths Norway заявила, что ее карбонатитовый комплекс "Fen" в Телемарке, на юге Норвегии, увеличился на 81%.

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