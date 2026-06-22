'Это русская рулетка': в ЕС идут на отчаянный шаг ради добычи полезных ископаемых

Европейская комиссия планирует пересмотреть флагманский закон ЕС об охране водных ресурсов, чтобы ускорить разработку месторождений важнейших минералов, несмотря на то что многие из них находятся в регионах, испытывающих дефицит воды.

Издание The Guardian пишет, что горнодобывающая промышленность крайне водоемкая отрасль, поэтому в регионах с дефицитом воды могут усугубиться проблемы с и без того перегруженными реками, водоносными горизонтами и системами водоснабжения.

Анализ и картографирование, проведенные организацией Watershed Investigations, показали, что более половины из 33 запланированных новых или расширяемых рудников, обозначенных как "стратегические проекты" в соответствии с Законом ЕС о критически важных сырьевых материалах, расположены в районах, которые, согласно спутниковым данным NASA, за последние два десятилетия пострадали из-за засухи. По данным ЕС, почти половина из них находится в зонах, где в последние три месяца наблюдались засушливые условия, а четверть – в регионах, считающихся испытывающими дефицит воды.

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С 2010 года мировой спрос на критически важные минералы утроился, поскольку страны ведут гонку по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта, электромобилей, технологий возобновляемой энергетики и оборонных систем. Ожидается, что к 2030 году он снова увеличится более чем вдвое, а потребность в графите, литии и кобальте, по прогнозам, к 2050 году вырастет почти на 500% по сравнению с уровнем 2020 года.

Обеспокоенный своей зависимостью от импорта, ЕС присвоил 47 проектам в сфере добычи, переработки и вторичной переработки статус "стратегических проектов", в том числе 33 горнодобывающим предприятиям. Этот статус обеспечивает проектам на территории ЕС ускоренное прохождение процедур получения разрешений и призван ускорить их развитие.

Кроме того, Брюссель также готовится к пересмотру Рамочной директивы по водным ресурсам – ключевого закона ЕС, защищающего реки, подземные воды и водно-болотные угодья, – для устранения препятствий при получении разрешений и улучшения доступа к стратегическим минералам.

Экологические организации опасаются, что предлагаемые изменения могут ослабить меры защиты, однако отраслевая ассоциация отвергает эти предположения и настаивает на том, что это "не разрешение на загрязнение".

Добыча ископаемых в Европе - последние новости

Европейский союз намерен предложить США партнерство в области критически важных минералов, чтобы ограничить влияние Китая.

При этом сообщалось, что в Восточной Европе обнаружено большое месторождение сурьмы, критически важного металла для обороны. Кроме того, в марте компания Rare Earths Norway заявила, что ее карбонатитовый комплекс "Fen" в Телемарке, на юге Норвегии, увеличился на 81%.

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