Они устроили под зданием правительства импровизированный ночной клуб с музыкой и танцами.

Представители индустрии развлечений требуют от Кабинета министров Украины отменить запрет на работу ночных клубов, введенный в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 представителей индустрии развлечений - работников ночных клубов, ресторанов, концертных залов устроили возле правительственного здания акцию протеста против запрета работы ночных клубов, а также ограничения работы заведений общественного питания до 23:00.

Среди требований участников акции - освободить от налоговых обязательств и других обязательных платежей в бюджеты всех субъектов хозяйствования, на которых распространяется запрет на функционирование их заведений.

Также они требуют предоставить им финансовую помощь на период действия запретов и ограничений.

Кроме того, участники акции требуют отменить «антиконституционные постановления правительства», которыми запрещена или ограничена во времени работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него, проведению массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек, но не более одного человека на 5 квадратных метров, деятельность хостелов.

Они предлагают правительству создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств и руководителей учреждений и субъектов хозяйствования, работающих в сфере развлечений и общественного питания, или привлечь их к работе уже существующих рабочих групп, деятельность которых касается культурного отдыха и досуга.

Как рассказал журналистам один из организаторов этой акции Антон Некрасов, в случае, если правительство не прислушается к требованиям работников индустрии развлечений, то они уже готовят коллективный иск в суд, в котором будут обжаловать запрет на деятельность ночных клубов, ресторанов и тому подобное.

«Речь идет о дискриминации бизнеса, правительство не вправе одному бизнесу запрещать работу, а другому разрешать, если это не предусмотрено законом. Правительство вышло за пределы своих полномочий, и мы будем обращаться к президенту с просьбой повлиять на ситуацию, поскольку президент имеет полномочия приостановить действие правительственных постановлений. Сейчас готовится иск в суд, это будет коллективный иск. Все идет к тому, что нам придется судиться», - сказал он.

Он выразил уверенность, что они выиграют эти дела.

«И государству придется компенсировать нам убытки, но мы знаем, что у государства нет лишних денег, поэтому просим хотя бы разрешить нам зарабатывать самим», - подчеркнул Некрасов.

Протест проходит в концертной форме, как импровизированный ночной клуб под зданием правительства. Там раздается клубная музыка, под которую танцуют сотрудники индустрии развлечений. Также некоторые из них держат плакаты с надписями: «Политические деятели, дайте возможность работать ночью», «Я настраивал звук, а теперь настраиваюсь против депрессии».

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Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоне.

Кабинет министров 26 августа продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

31 августа в Украине ввели новое карантинное зонирование.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября зарегистрировано 123 тыс. 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 605 летальных, 57 тыс. 802 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 088 новых случаев.

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Автор: Дмитрий Хилюк