12 декабря был частично открыт торгово-развлекательный центр Gulliver (супермаркет Сильпо и первый этаж).

Также включили крупнейший в Украине медиафасад площадью 3500 кв. м, на котором уже начали размещать рекламу крупные компании, пишет Антикор.

Однако, как отмечают журналисты, ТРЦ Gulliver, находясь под управлением государственного Ощадбанка, не провел ни одного официального тендера. Ни на электронной площадке ProZorro, ни на официальном сайте самого Ощадбанка, по закупке/продаже рекламных услуг или права использования медиафасада никакой информации.

В материале говорится, что рекламное агентство "Мегаполис" официально продает рекламное время на этом медиафасаде. Также отмечается, что это агентство часто выигрывает другие тендеры с этим государственным учреждением

Из-за этого возникают вопросы относительно целевого использования средств и риск, что доходы от рекламы пойдут не в государственный бюджет воюющей страны.

Поэтому у журналистов спрашивают на каком основании рекламное агентство "Мегаполис" получило право на продажу рекламного времени на медиафасаде ТРЦ Gulliver и почему не было проведено публичных тендеров на ProZorro или на официальном сайте банка для обеспечения прозрачности