Карантин в Харькове: полиция пригрозила нарушителям штрафами

Харьковчанам напомнили об обязательном соблюдении масочного режима.

В полиции Харьковской области предупредили об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений. Всех нарушителей будут строго наказывать.

Читайте такжеУсиление карантина: в Минздраве заявили, когда Украину еще раз поделят на зоны Как сообщает пресс-служба полиции, это связано с тем, что Харьков и семь районов области попали в «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Жителям города и области напомнили об обязательном соблюдении масочного режима во время пребывания в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте. Также при себе граждане должны носить паспорт или другие документы, удостоверяющие личность.

Как передает ТСН, в полиции объяснили, что полиция будет сначала проводить разъяснительную работу:

«Если люди будут оказывать сопротивление, то их будут ожидать штрафы. Если на улице не массовое скопление, то человек может ходить без маски, в супермаркете, в транспорте, в церквях граждане должны обязательно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию».

Карантинные зоны: критерии разделения территорий

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

12 августа Кабмин внес изменения в постановление, регламентирующее установление карантина на территории страны с учетом требований адаптивного карантина. Речь идет об установлении различного уровня ограничений на территории района или области в зависимости от эпидситуации.

Так, правительство приняло решение об объединении двух показателей для установления карантина. Вместо четырех показателей теперь будет три: заполненность коек, уровень тестирования и количество новых больных за последние 14 дней в административно-территориальных единицах на 100 тысяч населения.

С 17 августа в Украине действует новое разделение на карантинные зоны в условиях адаптивного карантина. К «красной» зоне эпидбезопасности отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

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Автор: Катерина Шварц