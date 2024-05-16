Звездная пара больше не живет вместе.

Знаменитые американские супруги - певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек - на грани развода.

Дженнифер Лопес, которая рассказала о ревности в отношениях с Аффлеком, больше не живет вместе с мужем. Как сообщил инсайдер изданию In Touch, Бен переехал в другой дом. Сама же певица сейчас ищет себе новое жилье. Их совместный дом, который они искали более двух лет, звезды решили продать.

По словам инсайдера, причиной вероятного разрыва стала Дженнифер. Актриса якобы постоянно контролировала любимого, а он не может с этим смирится. Знаменитости до сих пор любят друг друга, но вместе больше жить не могут.

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"Бен уже уехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не прекратят любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться постоянно", - отметил инсайдер.

Стоит указать, что звездные супруги давно не появляются вместе на публике, хотя до этого они постоянно ходили на светские мероприятия вдвоем. На балу Института костюмов Met Gala Дженнифер Лопес была также без Бена Аффлека.

К слову, актеры познакомились в далеком 2001 году. Через некоторое время Аффлек сделал предложение возлюбленной. Звезды планировали сыграть свадьбу в 2003 году, однако ее отменили. Впоследствии в 2021 году певица и актер сообщили, что снова находятся в отношениях, и состоялось повторное предложение Бена. Уже через год стало известно, что пара тайно обручилась.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес наорала на фанатку своего мужа.

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