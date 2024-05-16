По итогам мая гривня обесценится максимум от 0,2 грн до 0,5 грн, а курс будет в промежутке 39,7–40 грн/долл.

С 20 по 26 мая валютный рынок будет находиться в состоянии незначительных ежедневных изменений, хотя недельные показатели будут оставаться постоянными и весьма ожидаемыми. Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пока нет никаких признаков, которые могли бы пошатнуть валютный рынок, зато есть несколько факторов в пользу его прогнозируемости.

"Во-первых, регулятор продолжает реализовывать стратегию на либерализацию рынка: на очередные валютные послабления для бизнеса, действующие с 4 мая, НБУ предусмотрел $5,5 млрд, которые могут быть направлены на покрытие спроса (конечно, если это будет необходимо). То есть, валютные послабления "застрахованы" от нежелательного дисбаланса между спросом и предложением и возможного его влияния на курсовые показатели", – сказал эксперт.

Во-вторых, по словам банкира, такие шаги Нацбанка мотивированы как мощными международными резервами (более $43 млрд на начало месяца), так и ожидаемым объемом получаемой макрофинансовой помощи (похоже, что риски недополучения макрофина сведены на нет: в 2024 году для покрытия львиной доли расходов бюджета Украина сможет получить запланированные $37 млрд внешних вливаний). Сюда же можно отнести достижение довоенного уровня объема экспорта, ведь на основе экспортной выручки формируются международные валютные резервы. То есть, проблем с поступлением валюты возникнуть не должно.

Видео дня

В-третьих, будет продолжаться контролируемая девальвация гривни: после "бешеного" апреля, когда гривня потеряла 1,3% своего веса к доллару, есть основания рассчитывать, что по итогам мая гривня обесценится максимум от 0,2 грн до 0,5 грн, а курс будет в промежутке 39,7–40 грн/долл. То есть темпы девальвации могут быть немного меньше предыдущего месяца.

Что касается основных курсовых показателей, ожидаемых по итогам следующей недели, то они будут находиться в пределах образовавшейся системы изменений, что соответствует смыслам режима "управляемой гибкости": вряд ли они выйдут за привычные пределы особенно в условиях сложенного "конъюнктурного пазла" рынка, отметил Лесовой.

"Конечно, ежедневные валютные изменения могут быть разновекторными – то вверх, то вниз, однако, как и раньше, векторы будут меняться без резких движений, в комфортной для игроков рынка амплитуде. К тому же, как и раньше, наличный рынок в формировании курсов будет опираться именно на курсовые показатели межбанка", – подчеркнул эксперт.

Такими образом, матрица валютного рынка в течение 20-26 мая будет такой:

коридоры валютных колебаний: на межбанке 39-40 грн/$ и 41-43 грн/€, на наличном рынке 39-41 грн/$ и 41-43,5 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке – до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в банках – до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах – до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

По словам Лесового, следующая неделя будет достаточно благоприятной для валютного рынка: любые негативные явления маловероятны, спрос и предложение ожидаемо будут находиться в балансе, при этом действия регулятора будут направлены на дальнейшую реализацию стратегии валютной либерализации.

Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 16 мая, остался на уровне 40,00 грн за доллар в среднем, продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 43,33 грн за евро, продать евро можно по курсу 42,70 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек – до 43,50 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: