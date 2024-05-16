Европейская система ПВО должна охватывать все страны ЕС.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал разработать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола".

Как сообщает Novinite, необходимо создать единую оборонную стратегию для всей Европы, чтобы иметь защиту от потенциальных угроз.

Мицотакис пояснил, что европейская система ПВО должна охватывать все страны ЕС, подобно израильскому "Железному куполу". Также он считает важным коллективное использование европейских ресурсов для обеспечения противовоздушной обороны для каждой страны-члена, независимо от их национальных бюджетов.

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Эту идею поддержал и министр обороны Греции Никос Дендиас. По его словам, этот механизм нужно срочно внедрить в Греции и по всей Европе. В частности, нужно подготовиться к потенциальным крупномасштабным атакам с использованием беспилотников и ракет.

Дендиас признал, что такая разработка требует времени, и добавил, что в бюджетной программе страны до 2030 года выделены средства на поддержку этой инициативы. Это свидетельствует о долгосрочной приверженности укреплению потенциала противовоздушной обороны как внутри Греции, так и в более широком европейском контексте.

ПВО для Европы

В марте исполнительный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что лидеры ЕС должны рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".

Недавно бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Великобритания должна подготовиться к возможным будущим военным конфликтам, а именно построить систему противовоздушной обороны "Железный купол", как в Израиле.

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